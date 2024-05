Récemment de passage en Suisse, Goran Ivanisevic s’est beau­coup confié concer­nant sa rela­tion avec son ancien joueur, Novak Djokovic, dont la colla­bo­ra­tion a pris fin en mars dernier.

Et fidèle à ce qu’il avait déjà déclaré, l’en­traî­neur croate a fait part d’une certaine usure psychique.

« Es war nicht einfach mit ihm. Am Ende hatte er genug von mir – und ich von ihm » : Ex‐Trainer Goran Ivanisevic im Interview über die Trennung von Novak Djokovic, weshalb der Serbe in der Krise steckt und seine erste Begegnung mit Roger Federer. #Djokovic https://t.co/c9ECilXh6g — Simon Häring (@_shaering) May 14, 2024

« C’était à la fois facile et diffi­cile. Nous devions être là les uns pour les autres et rester ensemble. De plus Novak Djokovic n’ac­cepte que les victoires, les finales ne suffisent pas donc ce n’était pas facile avec lui. À la fin, il en a eu assez de moi et j’en ai eu assez de lui. »

Sans être un scoop, cette décla­ra­tion confirme que leur rela­tion n’était plus effi­cace et que ces deux gros carac­tères avaient besoin de retrouver une certaine liberté.