Si Goran Ivanisevic s’est un peu épar­pillé en confé­rence de presse après le 10e sacre de son joueur à l’Open d’Australie en criti­quant de manière assez limite Dimitrov sur sa tactique face à Novak Djokovic lors du troi­sième tour, l’en­traî­neur croate a égale­ment parlé tactique.

Et il a surtout tenu à insister sur un point en parti­cu­lier : le coup droit phéno­ménal du joueur serbe lors de cette quin­zaine australienne.

« Je suis impres­sionné par son coup droit depuis le début de l’année. Nous avons aussi beau­coup travaillé pendant l’in­ter­saison. À Melbourne, à partir du moment où il a eu sa bles­sure, il a dû être plus agressif. Il s’est avancé et a joué des coups droits incroyables. On sort proba­ble­ment de ses deux meilleures semaines de sa carrière en coup droit. Je dois dire que je n’avais encore jamais vu Djokovic frapper de meilleurs coups droits avant cet Open d’Australie. »