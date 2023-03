Interviewé pour la première fois depuis le 10e sacre de Novak Djokovic à l’Open d’Australie, Goran Ivanisevic, au cours d’un long et bel entre­tien avec Tennis Majors, est revenu sur les doutes entou­rant la bles­sure de son joueur victime d’une déchi­rure muscu­laire aux ischio‐jambiers en Australie.

Et après avoir rappelé que le Serbe espé­rait toujours s’en­voler pour le Masters 1000 de Miami malgré les restric­tions sani­taires améri­caines, le coach croate a tenu à calmer les ardeurs de ceux qui ne croient pas à sa version officielle.

« Je ne sais pas comment nommer ces gens… J’ai vu des joueurs que je ne prends même pas au sérieux dire toutes sortes de choses. Tout est docu­menté – IRM, avis du médecin et du radio­logue, etc. Il ne veut pas le faire main­te­nant, mais Novak a dit qu’il les rendrait publics à un moment donné. Tout est possible dans la vie. Comme je l’ai dit, je pensais aussi que c’était impos­sible en 2021, mais il l’a fait. Le même médecin qu’il a consulté à l’époque nous a dit cette année que c’était impos­sible et qu’elle n’avait jamais rien vu de tel dans sa vie. Certaines personnes supportent mieux la douleur, d’autres moins bien (…). Nous ne pouvons pas empê­cher les gens de dire une chose et son contraire, lais­sons chacun penser ce qu’il veut, mais je trouve hila­rant que quel­qu’un dise : « Oh, il a simulé (la bles­sure) pendant le match ». Bien sûr, le meilleur joueur du monde a besoin de simuler une bles­sure pour gagner contre un joueur qui lui pren­drait peut‐être quelques jeux. Il gagne­rait de toute façon. Les gens parle­ront toujours de ceci et de cela, ce qui est impor­tant c’est que Novak a soulevé le trophée. Quant aux autres : Désolé, les gars, qu’est‐ce que je peux faire ? »