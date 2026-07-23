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Goran Ivanisevic : « La prin­ci­pale diffé­rence entre Novak Djokovic, Lionel Messi et Lebron James, c’est que Lebron a quatre coéqui­piers, Messi en a dix et Novak doit repousser ses propres limites seul et répéter les coups qu’il a déjà effec­tués 800 milliards de fois »

Par
Thomas S
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Ancien entraî­neur de Novak Djokovic avec qui il a remporté de nombreux trophées entre 2019 et 2024, Goran Ivanisevic a récem­ment été inter­viewé par le site Sportske Novosti en marge de l’ATP 250 de Umag, chez lui, en Croatie. 

Et le vain­queur de Wimbledon 2001 a évoqué la longé­vité excep­tion­nelle de certains spor­tifs encore en acti­vité dont le basket­teur, Lebron James, le foot­bal­leur, Lionel Messi, et son ex‐joueur, Novak Djokovic.

Et pour lui, il y a une diffé­rence fonda­men­tale en termes de moti­va­tion entre le Serbe et les deux autres. 

« La diffé­rence, elle est là : LeBron a quatre coéqui­piers à ses côtés, Messi en a dix. Novak doit se dépasser, repousser ses propres limites, se présenter à l’en­traî­ne­ment et répéter les coups qu’il a déjà effec­tués huit cents milliards de fois. Et parfois, on se demande : « Mais à quoi ça me sert, bordel ? ». Ça te ramène dans le coup, tu sais que tu en es capable, mais bon, c’est plus facile dans un sport d’équipe. »

Publié le jeudi 23 juillet 2026 à 16:46

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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