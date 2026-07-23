Ancien entraîneur de Novak Djokovic avec qui il a remporté de nombreux trophées entre 2019 et 2024, Goran Ivanisevic a récemment été interviewé par le site Sportske Novosti en marge de l’ATP 250 de Umag, chez lui, en Croatie.
Et le vainqueur de Wimbledon 2001 a évoqué la longévité exceptionnelle de certains sportifs encore en activité dont le basketteur, Lebron James, le footballeur, Lionel Messi, et son ex‐joueur, Novak Djokovic.
Et pour lui, il y a une différence fondamentale en termes de motivation entre le Serbe et les deux autres.
« La différence, elle est là : LeBron a quatre coéquipiers à ses côtés, Messi en a dix. Novak doit se dépasser, repousser ses propres limites, se présenter à l’entraînement et répéter les coups qu’il a déjà effectués huit cents milliards de fois. Et parfois, on se demande : « Mais à quoi ça me sert, bordel ? ». Ça te ramène dans le coup, tu sais que tu en es capable, mais bon, c’est plus facile dans un sport d’équipe. »
Publié le jeudi 23 juillet 2026 à 16:46