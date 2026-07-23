Ancien entraî­neur de Novak Djokovic avec qui il a remporté de nombreux trophées entre 2019 et 2024, Goran Ivanisevic a récem­ment été inter­viewé par le site Sportske Novosti en marge de l’ATP 250 de Umag, chez lui, en Croatie.

Et le vain­queur de Wimbledon 2001 a évoqué la longé­vité excep­tion­nelle de certains spor­tifs encore en acti­vité dont le basket­teur, Lebron James, le foot­bal­leur, Lionel Messi, et son ex‐joueur, Novak Djokovic.

Et pour lui, il y a une diffé­rence fonda­men­tale en termes de moti­va­tion entre le Serbe et les deux autres.

« La diffé­rence, elle est là : LeBron a quatre coéqui­piers à ses côtés, Messi en a dix. Novak doit se dépasser, repousser ses propres limites, se présenter à l’en­traî­ne­ment et répéter les coups qu’il a déjà effec­tués huit cents milliards de fois. Et parfois, on se demande : « Mais à quoi ça me sert, bordel ? ». Ça te ramène dans le coup, tu sais que tu en es capable, mais bon, c’est plus facile dans un sport d’équipe. »