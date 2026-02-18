Et si Arthur Fils nous préparait un gros coup, en embauchant une pointure en tant qu’entraîneur en la personne de Goran Ivanisevic ?
Le Croate, ancien vainqueur de Wimbledon et ex‐coach de Marin Cilic et Novak Djokovic, était en tout cas bien présent ce mercredi dans la box du Français lors de la victoire de ce dernier face à Quentin Halys en huitièmes de finale de l’ATP 500 de Doha.
Sans emploi depuis la fin de sa courte collaboration avec Elena Rybakina, Ivanisevic pourrait apporter un vrai plus au projet d’Arthur qui travaille depuis l’année dernière avec un autre entraîneur croate, Ivan Cinkus.
‼️Goran Ivanisevic in the box of Arthur Fils during today’s match— Arthur Fils Updates (@filsupdates) February 18, 2026
What do you think?👀 pic.twitter.com/YTGLNiVA8d
La question est désormais de savoir si Goran donne juste un coup de main à son compatriote ou bien si une collaboration est à prévoir dans les semaines à venir ? Affaire à suivre…
Publié le mercredi 18 février 2026 à 15:55