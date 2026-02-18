AccueilATPGoran Ivanisevic, nouveau coach d'Arthur Fils ?
Goran Ivanisevic, nouveau coach d’Arthur Fils ?

Et si Arthur Fils nous prépa­rait un gros coup, en embau­chant une poin­ture en tant qu’en­traî­neur en la personne de Goran Ivanisevic ? 

Le Croate, ancien vain­queur de Wimbledon et ex‐coach de Marin Cilic et Novak Djokovic, était en tout cas bien présent ce mercredi dans la box du Français lors de la victoire de ce dernier face à Quentin Halys en huitièmes de finale de l’ATP 500 de Doha. 

Sans emploi depuis la fin de sa courte colla­bo­ra­tion avec Elena Rybakina, Ivanisevic pour­rait apporter un vrai plus au projet d’Arthur qui travaille depuis l’année dernière avec un autre entraî­neur croate, Ivan Cinkus.

La ques­tion est désor­mais de savoir si Goran donne juste un coup de main à son compa­triote ou bien si une colla­bo­ra­tion est à prévoir dans les semaines à venir ? Affaire à suivre… 

Publié le mercredi 18 février 2026 à 15:55

