Entraîneur de Novak Djokovic entre 2019 et 2024, Goran Ivanisevic en a dit un peu plus sur la personnalité du Serbe lors d’une interview accordée au média 24 Sata.
Après avoir insisté sur la générosité et la bienveillance de son ancien joueur, le vainqueur de Wimbledon 2001 a cette fois évoqué une autre facette de Djokovic : notamment son caractère hors normes lorsqu’il entre sur le court.
« Dès que le match commence, quand les coups et les points décisifs sont en jeu, c’est là que la différence se fait. C’est un cas à part, un génie qu’on ne peut même pas chercher à le comprendre, car on s’y perdrait. Il m’a littéralement dit, au début de notre collaboration, qu’il ne pouvait pas travailler avec quelqu’un qui ne comprenait pas sa folie. »
Publié le mardi 11 août 2026 à 17:48