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Goran Ivanisevic : « Novak Djokovic m’a litté­ra­le­ment dit, au début de notre colla­bo­ra­tion il y a quelques années, qu’il ne pouvait pas travailler avec quelqu’un qui ne compre­nait pas sa folie »

Par
Baptiste Mulatier
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Entraîneur de Novak Djokovic entre 2019 et 2024, Goran Ivanisevic en a dit un peu plus sur la person­na­lité du Serbe lors d’une inter­view accordée au média 24 Sata.

Après avoir insisté sur la géné­ro­sité et la bien­veillance de son ancien joueur, le vain­queur de Wimbledon 2001 a cette fois évoqué une autre facette de Djokovic : notam­ment son carac­tère hors normes lorsqu’il entre sur le court.

« Dès que le match commence, quand les coups et les points déci­sifs sont en jeu, c’est là que la diffé­rence se fait. C’est un cas à part, un génie qu’on ne peut même pas cher­cher à le comprendre, car on s’y perdrait. Il m’a litté­ra­le­ment dit, au début de notre colla­bo­ra­tion, qu’il ne pouvait pas travailler avec quelqu’un qui ne compre­nait pas sa folie. »

Publié le mardi 11 août 2026 à 17:48

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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