Entraîneur de Novak Djokovic entre 2019 et 2024, Goran Ivanisevic en a dit un peu plus sur la person­na­lité du Serbe lors d’une inter­view accordée au média 24 Sata.

Après avoir insisté sur la géné­ro­sité et la bien­veillance de son ancien joueur, le vain­queur de Wimbledon 2001 a cette fois évoqué une autre facette de Djokovic : notam­ment son carac­tère hors normes lorsqu’il entre sur le court.

« Dès que le match commence, quand les coups et les points déci­sifs sont en jeu, c’est là que la diffé­rence se fait. C’est un cas à part, un génie qu’on ne peut même pas cher­cher à le comprendre, car on s’y perdrait. Il m’a litté­ra­le­ment dit, au début de notre colla­bo­ra­tion, qu’il ne pouvait pas travailler avec quelqu’un qui ne compre­nait pas sa folie. »