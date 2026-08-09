Actuel entraîneur d’Arthur Fils après avoir passé plusieurs années aux côtés de Novak Djokovic, Goran Ivanisevic a récemment accordé une interview à un média de son pays dans laquelle il a été interrogé sur l’identité du plus grand joueur de tous les temps.
Et pour le Croate, cela ne fait aucun doute.
« Pour moi, Novak est l’un des plus grands sportifs de l’histoire, et de loin le plus grand joueur de tennis. Si l’on prend Federer, qui pratique le plus beau tennis et dont le jeu est un régal à regarder même lorsqu’il est en petite forme, puis Nadal, qui se donne toujours à fond et sur qui je miserais pour remporter un match si ma vie en dépendait… Novak est le joueur le plus complet ; c’est lui qui pratique le meilleur tennis. Il est comme un requin ou un python : il s’accroche et vous étouffe, il n’y a aucun retour en arrière possible… »
Publié le dimanche 9 août 2026 à 13:56