Accueil ATP

Goran Ivanisevic : « Si ma vie en dépen­dait et que je devais miser sur un joueur entre Federer, Nadal et Djokovic, je le choi­si­rais lui car c’est le plus complet »

Par
Thomas S
-
2006

Actuel entraî­neur d’Arthur Fils après avoir passé plusieurs années aux côtés de Novak Djokovic, Goran Ivanisevic a récem­ment accordé une inter­view à un média de son pays dans laquelle il a été inter­rogé sur l’iden­tité du plus grand joueur de tous les temps.

Et pour le Croate, cela ne fait aucun doute. 

« Pour moi, Novak est l’un des plus grands spor­tifs de l’histoire, et de loin le plus grand joueur de tennis. Si l’on prend Federer, qui pratique le plus beau tennis et dont le jeu est un régal à regarder même lorsqu’il est en petite forme, puis Nadal, qui se donne toujours à fond et sur qui je mise­rais pour remporter un match si ma vie en dépen­dait… Novak est le joueur le plus complet ; c’est lui qui pratique le meilleur tennis. Il est comme un requin ou un python : il s’ac­croche et vous étouffe, il n’y a aucun retour en arrière possible… »

Publié le dimanche 9 août 2026 à 13:56

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

ARTICLES CONNEXESDu même auteur

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram X
© The Tennis Factory 2026 ♥