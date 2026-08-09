Actuel entraî­neur d’Arthur Fils après avoir passé plusieurs années aux côtés de Novak Djokovic, Goran Ivanisevic a récem­ment accordé une inter­view à un média de son pays dans laquelle il a été inter­rogé sur l’iden­tité du plus grand joueur de tous les temps.

Et pour le Croate, cela ne fait aucun doute.

« Pour moi, Novak est l’un des plus grands spor­tifs de l’histoire, et de loin le plus grand joueur de tennis. Si l’on prend Federer, qui pratique le plus beau tennis et dont le jeu est un régal à regarder même lorsqu’il est en petite forme, puis Nadal, qui se donne toujours à fond et sur qui je mise­rais pour remporter un match si ma vie en dépen­dait… Novak est le joueur le plus complet ; c’est lui qui pratique le meilleur tennis. Il est comme un requin ou un python : il s’ac­croche et vous étouffe, il n’y a aucun retour en arrière possible… »