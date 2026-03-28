Arthur Fils a certai­ne­ment eu une excel­lente idée en contac­tant Goran Ivanisevic pour devenir son conseiller, aux côtés de son coach actuel, Ivan Cinkus, lui aussi Croate et ami de Goran depuis 25 ans.

Il faut dire que le CV du lauréat de l’édi­tion 2001 de Wimbledon en impose avec notam­ment un titre du Grand Chelem remporté avec Marin Cilic (2014) et pas moins de neuf avec Novak Djokovic, entre 2019 et 2024.

Récemment inter­rogé par nos confrères de SportKlub sur cette nouvelle colla­bo­ra­tion avec le jeune fran­çais, le natif de Split a fait part de son enthousiasme.

« Arthur est l’un des jeunes joueurs de tennis les plus talen­tueux. Avant sa bles­sure, il était 14e mondial. Malheureusement, il n’a pas joué pendant sept mois, mais avec quelques mois de plus, il repré­sente l’avenir du tennis. Je le vois dans le top 5 : il a un poten­tiel énorme. J’espère qu’il y parviendra bientôt, mais il n’y a aucune pres­sion. C’est un projet qui me tient à cœur car c’est la première fois que je travaille avec un joueur aussi jeune, et c’était mon souhait depuis long­temps. C’est un joueur inté­res­sant, j’aime son style. Bien sûr, il y a encore des points à améliorer, mais pour l’ins­tant, tout se passe très bien. »