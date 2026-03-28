Arthur Fils a certainement eu une excellente idée en contactant Goran Ivanisevic pour devenir son conseiller, aux côtés de son coach actuel, Ivan Cinkus, lui aussi Croate et ami de Goran depuis 25 ans.
Il faut dire que le CV du lauréat de l’édition 2001 de Wimbledon en impose avec notamment un titre du Grand Chelem remporté avec Marin Cilic (2014) et pas moins de neuf avec Novak Djokovic, entre 2019 et 2024.
Récemment interrogé par nos confrères de SportKlub sur cette nouvelle collaboration avec le jeune français, le natif de Split a fait part de son enthousiasme.
« Arthur est l’un des jeunes joueurs de tennis les plus talentueux. Avant sa blessure, il était 14e mondial. Malheureusement, il n’a pas joué pendant sept mois, mais avec quelques mois de plus, il représente l’avenir du tennis. Je le vois dans le top 5 : il a un potentiel énorme. J’espère qu’il y parviendra bientôt, mais il n’y a aucune pression. C’est un projet qui me tient à cœur car c’est la première fois que je travaille avec un joueur aussi jeune, et c’était mon souhait depuis longtemps. C’est un joueur intéressant, j’aime son style. Bien sûr, il y a encore des points à améliorer, mais pour l’instant, tout se passe très bien. »
Publié le samedi 28 mars 2026 à 17:17