Le coach de Nole a donné une inter­view à nos collègues de SportKlub.

Il y parle de sa rela­tion avec le Serbe et notam­ment de ces moments où le numéro 1 mondial n’est pas très sympa­thique avec le team lors de matchs quand il passe ses nerfs sur la « box ».

« Cela ne me dérange pas s’il nous « taquine » ou nous « bous­cule », il faut pouvoir exprimer ses émotions. Ni il ne nous entend, ni nous ne l’en­ten­dons. Personne ne sait qui dit quoi. Mais souvent, la commu­ni­ca­tion est bonne et beau­coup de choses se passe. En fait, je le comprends. Pour les demi‐finales et la finale à Roland Garros on lui a dit de nous regarder le moins possible et il n’y avait vrai­ment pas beau­coup de regards. Il s’est concentré sur ce qu’il avait à faire et a joué son meilleur tennis »