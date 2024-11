Nouvel entraî­neur d’Elena Rybakina, Goran Ivanisevic a donné une inter­view à nos confrères de Tennis Majors dans laquelle il évoque sa future colla­bo­ra­tion avec la joueuse kazakhe.

Également invité à dépar­tager Carlos Alcaraz et Jannik Sinner, le coach croate a choisi le numéro 1 mondial pour sa régularité.

« Ce sont des joueurs diffé­rents, mais quand ils sont tous les deux à leur meilleur niveau, je pense que Sinner est meilleur. Il est plus constant tout au long du match, alors qu’Alcaraz peut passer de coups extra­or­di­naires à des erreurs faciles. Cette année, Carlos a connu quelques défaites que je n’arrive pas à expli­quer… Si on enlève Novak de l’équation, ils vont dominer, ils sont bien plus forts que n’importe qui d’autre sur le circuit. »