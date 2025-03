Récemment invité d’une émis­sion télé­visée en Croatie, Goran Ivanisevic, ancien 2e joueur mondial et entraî­neur de Novak Djokovic (de 2019 à 2024), a été inter­rogé sur le fameux débat du GOAT, ou plus grand joueur de tous les temps.

Et sans surprise, le lauréat de l’édi­tion 2001 de Wimbledon a désigné son ancien joueur.

« Federer joue le plus beau tennis, même quand il joue mal, on prend plaisir à le regarder. Ensuite, Rafa est un combat­tant, jusqu’à l’épui­se­ment, c’est un tel combat­tant qu’il laisse sa vie sur le court. Il a remporté 14 titres à Roland Garros, ce qui n’ar­ri­vera jamais dans l’his­toire d’un sport. Djokovic est le plus complet des trois et le meilleur de tous les temps. »