Si Goran Ivanisevic a tenu à calmer le jeu avec Stefanos Tsitsipas suite à leur colla­bo­ra­tion manquée et plus que furtive l’été dernier, le nouvel entraî­neur d’Arthur Fils n’est pas pour autant revenu sur ses propos de départ qui acait mis le feu aux poudres entre les deux hommes.

Estimant que le Grec n’était pas suffi­sam­ment préparé, autant physi­que­ment que menta­le­ment, le Croate a confirmé lors d’une récente inter­view accordée à SportKlub, expli­quant même avoir compris dès les premiers jours de leur rela­tion que cela ne pour­rait pas fonctionner.

« Eh bien, je le savais dès le deuxième jour d’en­traî­ne­ment. Quand il est venu à Zagreb pour essayer les raquettes, je savais que rien de tout ne pour­rait marcher. Au final, je n’ai rien dit de mal. Tout ce que j’ai dit était vrai et ça s’est avéré exact. Après Wimbledon, je lui ai genti­ment conseillé de prendre quatre mois de repos, car il s’agit non seule­ment d’un manque de prépa­ra­tion physique, mais aussi mentale. »