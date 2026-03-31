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Goran Ivanisevic très honnête sur sa colla­bo­ra­tion ratée avec Stefanos Tsitsipas : « Je savais dès le deuxième jour d’en­traî­ne­ment que cela ne pour­rait pas marcher »

Par
Thomas S
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Si Goran Ivanisevic a tenu à calmer le jeu avec Stefanos Tsitsipas suite à leur colla­bo­ra­tion manquée et plus que furtive l’été dernier, le nouvel entraî­neur d’Arthur Fils n’est pas pour autant revenu sur ses propos de départ qui acait mis le feu aux poudres entre les deux hommes.

Estimant que le Grec n’était pas suffi­sam­ment préparé, autant physi­que­ment que menta­le­ment, le Croate a confirmé lors d’une récente inter­view accordée à SportKlub, expli­quant même avoir compris dès les premiers jours de leur rela­tion que cela ne pour­rait pas fonctionner. 

« Eh bien, je le savais dès le deuxième jour d’en­traî­ne­ment. Quand il est venu à Zagreb pour essayer les raquettes, je savais que rien de tout ne pour­rait marcher. Au final, je n’ai rien dit de mal. Tout ce que j’ai dit était vrai et ça s’est avéré exact. Après Wimbledon, je lui ai genti­ment conseillé de prendre quatre mois de repos, car il s’agit non seule­ment d’un manque de prépa­ra­tion physique, mais aussi mentale. »

Publié le mardi 31 mars 2026 à 19:19

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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