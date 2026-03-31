Si Goran Ivanisevic a tenu à calmer le jeu avec Stefanos Tsitsipas suite à leur collaboration manquée et plus que furtive l’été dernier, le nouvel entraîneur d’Arthur Fils n’est pas pour autant revenu sur ses propos de départ qui acait mis le feu aux poudres entre les deux hommes.
Estimant que le Grec n’était pas suffisamment préparé, autant physiquement que mentalement, le Croate a confirmé lors d’une récente interview accordée à SportKlub, expliquant même avoir compris dès les premiers jours de leur relation que cela ne pourrait pas fonctionner.
« Eh bien, je le savais dès le deuxième jour d’entraînement. Quand il est venu à Zagreb pour essayer les raquettes, je savais que rien de tout ne pourrait marcher. Au final, je n’ai rien dit de mal. Tout ce que j’ai dit était vrai et ça s’est avéré exact. Après Wimbledon, je lui ai gentiment conseillé de prendre quatre mois de repos, car il s’agit non seulement d’un manque de préparation physique, mais aussi mentale. »
Publié le mardi 31 mars 2026 à 19:19