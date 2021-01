Dernièrement lors d’un podcast, Simon Graf, le biographe « officiel » de Roger Federer s’est exprimé au sujet du départ du Suisse. Sujet qu’il a évoqué souvent avec le champion suisse qu’il rencontre régulièrement pour des conversations plus intimes qu’avec les médias traditionnels : « Pour son départ, comme il l’a expliqué souvent, rien n’est acte, rien n’est programmé, ni organisé. Et d’ailleurs, il m’avait confié que le moment et le lieu n’étaient pas des sujets importants pour lui. Je me souviens de ses propos quand je l’ai vu dans les montagnes de Lenzerheide où il a sa deuxième maison, il avait été clair : » Ma carrière a été tellement incroyable. Je n’ai pas besoin d’une fin incroyable, peu importe comment cela va se passer ».

Ceux qui imaginaient un départ en grande pompe à Bâle comme tout le monde y croit risquent d’être déçus si Roger confirme par les actes, les prévisions de son biographe.