Le compte Sport‐Rama nous propose une statis­tique assez inté­res­sante, celle des titres en Grand Chelem si les matchs se dérou­laient en deux manches gagnantes.

Comme l’in­dique le tableau ci‐dessous, c’est Rafa qui serait en tête avec 19 titres, suivi de Federer (18), et Djokovic (13).

Voici ce qu’au­rait pu donner le nombre de GC remportés par le Big 3 s’ils se dispu­taient en 2 sets gagnants.#Nadal 19 GC #Federer 18GC#Djokovic 13 GC



Le Serbe veut‐il vrai­ment qu’on arrête les matches à 05 sets??#Tennis @rolandgarros @Wimbledon @usopen #SportRama pic.twitter.com/YihuZxUuUZ — Sport‐Rama (@SportRama1) July 30, 2022

Cette statis­tique confirme l’idée que Nole a toujours plus de mal à rentrer dans un match que Nadal et Federer, et de ce fait qu’il « lâche » plus faci­le­ment des sets.