Bien que battu par Daniil Medvedev en quarts de finale de la Diriyah Cup, l’ex­hi­bi­tion fina­le­ment remportée par Taylor Fritz en Arabie Saoudite, Alexander Zverev, sept mois après sa grave bles­sure en demi‐finale de Roland‐Garros face à Rafael Nadal, a fait le point de son passage dans la pénin­sule arabique.

« C’est un pays assez histo­rique et il y a beau­coup de choses à voir. Tout ce que j’ai visité a été assez fasci­nant et spécial. Dans l’en­semble, ce fut un bon voyage, très positif pour moi. D’un point de vue sportif, cela m’a montré à quel niveau je suis et que mon pied est en assez bonne santé pour riva­liser avec eux. Cela m’a aussi montré que j’avais beau­coup de travail devant moi. Je suis heureux de passer à autre chose et de voir ce qui va arriver. »