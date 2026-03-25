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Grande émotion pour Rafael Nadal : « Je garderai un très bon souvenir de cette journée… »

Par
Baptiste Mulatier
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Australian Open - Melbourne - 01�22026

S’il a mis un terme à sa carrière il y a déjà plus d’un an, en novembre 2024, Rafael Nadal continue de rece­voir régu­liè­re­ment des récom­penses et des distinc­tions. Ce fut encore le cas ce mardi lors­qu’il a été honoré par l’Université poly­tech­nique de Madrid. 

« Je garderai un très bon souvenir de cette journée ! Au cours de ma carrière, j’ai reçu diverses distinc­tions, mais celles qui émanent du monde univer­si­taire revêtent une signi­fi­ca­tion parti­cu­lière, car elles témoignent du respect d’ins­ti­tu­tions vouées à la connais­sance, à la forma­tion et au progrès de la société. Un grand merci à l’Université poly­tech­nique de Madrid de m’avoir décerné ce doctorat «  ‘honoris causa’ (hono­ri­fique, ndlr) que j’ai reçu avec une immense émotion et beau­coup d’humilité. »

Et la légende espa­gnole a d’ailleurs profité de cette soirée pour voler au secours de son jeune compa­triote, Carlos Alcaraz, éliminé dès le troi­sième tour du Masters 1000 de Madrid.

Publié le mercredi 25 mars 2026 à 13:23

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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