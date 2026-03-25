S’il a mis un terme à sa carrière il y a déjà plus d’un an, en novembre 2024, Rafael Nadal continue de rece­voir régu­liè­re­ment des récom­penses et des distinc­tions. Ce fut encore le cas ce mardi lors­qu’il a été honoré par l’Université poly­tech­nique de Madrid.

« Je garderai un très bon souvenir de cette journée ! Au cours de ma carrière, j’ai reçu diverses distinc­tions, mais celles qui émanent du monde univer­si­taire revêtent une signi­fi­ca­tion parti­cu­lière, car elles témoignent du respect d’ins­ti­tu­tions vouées à la connais­sance, à la forma­tion et au progrès de la société. Un grand merci à l’Université poly­tech­nique de Madrid de m’avoir décerné ce doctorat « ‘honoris causa’ (hono­ri­fique, ndlr) que j’ai reçu avec une immense émotion et beau­coup d’humilité. »

¡Recordaré este día con mucho cariño ! 😌



A lo largo de mi carrera he reci­bido distintos reco­no­ci­mientos, pero los que provienen del mundo acadé­mico tienen un signi­fi­cado espe­cial, ya que repre­sentan el respeto de insti­tu­ciones dedi­cadas al cono­ci­miento, a la forma­ción y al… pic.twitter.com/64sylXddqj — Rafa Nadal (@RafaelNadal) March 24, 2026

Et la légende espa­gnole a d’ailleurs profité de cette soirée pour voler au secours de son jeune compa­triote, Carlos Alcaraz, éliminé dès le troi­sième tour du Masters 1000 de Madrid.