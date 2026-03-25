S’il a mis un terme à sa carrière il y a déjà plus d’un an, en novembre 2024, Rafael Nadal continue de recevoir régulièrement des récompenses et des distinctions. Ce fut encore le cas ce mardi lorsqu’il a été honoré par l’Université polytechnique de Madrid.
« Je garderai un très bon souvenir de cette journée ! Au cours de ma carrière, j’ai reçu diverses distinctions, mais celles qui émanent du monde universitaire revêtent une signification particulière, car elles témoignent du respect d’institutions vouées à la connaissance, à la formation et au progrès de la société. Un grand merci à l’Université polytechnique de Madrid de m’avoir décerné ce doctorat « ‘honoris causa’ (honorifique, ndlr) que j’ai reçu avec une immense émotion et beaucoup d’humilité. »
¡Recordaré este día con mucho cariño ! 😌— Rafa Nadal (@RafaelNadal) March 24, 2026
A lo largo de mi carrera he recibido distintos reconocimientos, pero los que provienen del mundo académico tienen un significado especial, ya que representan el respeto de instituciones dedicadas al conocimiento, a la formación y al… pic.twitter.com/64sylXddqj
Et la légende espagnole a d’ailleurs profité de cette soirée pour voler au secours de son jeune compatriote, Carlos Alcaraz, éliminé dès le troisième tour du Masters 1000 de Madrid.
Publié le mercredi 25 mars 2026 à 13:23