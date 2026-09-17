C’est la grande nouvelle que l’on attendait tous après sa très belle année. Arthur Fils, qui a déjà grimpé jusqu’au 11e rang mondial, notamment grâce à son titre au Masters 1000 de Cincinnati, devrait enfin faire son entrée dans le Top 10 mondial.
En effet, le Français a 99,9 % de chances d’intégrer le Top 10. Le seul scénario qui pourrait l’en empêcher serait que Novak Djokovic décide de modifier son programme en Chine et de disputer les tournois précédant Pékin. Une hypothèse qui paraît très peu probable lorsque l’on sait que le Serbe sélectionne désormais avec beaucoup de soin ses semaines de compétition.
Arthur Fils deviendrait ainsi le 13e Français de l’histoire à intégrer le Top 10. Le dernier Tricolore à y être entré était Lucas Pouille, en 2018, tandis qu’aucun Français n’a figuré dans ce cercle depuis Gaël Monfils en 2020.
Une excellente nouvelle pour Fils, qui ne compte certainement pas s’arrêter là. Désormais, un autre objectif se dessine : la qualification pour les ATP Finals. Et le Français est pleinement dans la course puisqu’il occupe cette semaine la 7e place à la Race…
Publié le jeudi 17 septembre 2026 à 15:11