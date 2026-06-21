Voilà une nouvelle qui va faire plaisir à beau­coup de fans de tennis français.

Blessé et absent depuis le 9 mai dernier, Arthur Fils, dont la présence à Wimbledon (du 28 juin au 12 juillet) restait incer­taine, vient de dissiper beau­coup de doutes suite à une publi­ca­tion d’une vidéo où on peut le voir sur les courts d’en­traî­ne­ments de Wimbledon face à un certain Jannik Sinner, numéro 1 mondial et tenant du titre.

Jannik Sinner et Arthur Fils à l’en­traî­ne­ment à Wimbledon pic.twitter.com/jJOa5EL2Sq — 🇨🇵 ARTHUR FILS 👑 NEWS (@ArthurFilsNews) June 21, 2026

Une énorme bouffée d’air frais pour l’ac­tuel 21e mondial qui envoie un signal très positif à exac­te­ment une semaine du début du Grand Chelem londo­nien, dont le tirage au sort aura lieu ce vendredi à 11h, heure française.