Voilà une nouvelle qui va faire plaisir à beaucoup de fans de tennis français.
Blessé et absent depuis le 9 mai dernier, Arthur Fils, dont la présence à Wimbledon (du 28 juin au 12 juillet) restait incertaine, vient de dissiper beaucoup de doutes suite à une publication d’une vidéo où on peut le voir sur les courts d’entraînements de Wimbledon face à un certain Jannik Sinner, numéro 1 mondial et tenant du titre.
Jannik Sinner et Arthur Fils à l’entraînement à Wimbledon pic.twitter.com/jJOa5EL2Sq— 🇨🇵 ARTHUR FILS 👑 NEWS (@ArthurFilsNews) June 21, 2026
Une énorme bouffée d’air frais pour l’actuel 21e mondial qui envoie un signal très positif à exactement une semaine du début du Grand Chelem londonien, dont le tirage au sort aura lieu ce vendredi à 11h, heure française.
Publié le dimanche 21 juin 2026 à 17:56