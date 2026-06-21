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Grande nouvelle pour Arthur Fils : le Français s’en­traîne avec Jannik Sinner à Wimbledon

Par
Thomas S
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Voilà une nouvelle qui va faire plaisir à beau­coup de fans de tennis français.

Blessé et absent depuis le 9 mai dernier, Arthur Fils, dont la présence à Wimbledon (du 28 juin au 12 juillet) restait incer­taine, vient de dissiper beau­coup de doutes suite à une publi­ca­tion d’une vidéo où on peut le voir sur les courts d’en­traî­ne­ments de Wimbledon face à un certain Jannik Sinner, numéro 1 mondial et tenant du titre. 

Une énorme bouffée d’air frais pour l’ac­tuel 21e mondial qui envoie un signal très positif à exac­te­ment une semaine du début du Grand Chelem londo­nien, dont le tirage au sort aura lieu ce vendredi à 11h, heure française. 

Publié le dimanche 21 juin 2026 à 17:56

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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