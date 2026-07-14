Alors que l’absence de Carlos Alcaraz sur la liste d’inscription du Masters 1000 de Montréal (du 2 au 13 août) avait suscité l’inquiétude de bon nombre de fans et d’observateurs, le journal espagnol, La Verdad, nous informe que tout se passe comme prévu.
🎾 Carlos Alcaraz ve la luz al final del túnel : última revisión médica y un mes para regresar https://t.co/BSCz4WPiDR— laverdad_es (@laverdad_es) July 14, 2026
Mieux, le poignet du champion espagnol serait totalement rétabli si l’on en croit les informations suivantes : « L’équipe d’Alcaraz a décidé de concentrer tous ses efforts sur sa préparation pour le tournoi de Cincinnati, qui débute mi‐août. Auparavant, il devra obtenir le feu vert médical, que le Dr Ángel Ruiz‐Cotorro devrait lui accorder cette semaine. Il l’a examiné vendredi dernier à Barcelone et ses impressions étaient très positives. Son poignet est en pleine santé, complètement guéri, et la charge d’entraînement sera progressivement augmentée. »
Une magnifique nouvelle pour le septuple vainqueur en Grand Chelem, absent depuis le 15 avril dernier, et dont le retour est attendu par toute la planète tennis.
Publié le mardi 14 juillet 2026 à 16:01