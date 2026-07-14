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Grande nouvelle pour Carlos Alcaraz, son poignet serait « complè­te­ment guéri »

Par
Thomas S
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Alors que l’ab­sence de Carlos Alcaraz sur la liste d’ins­crip­tion du Masters 1000 de Montréal (du 2 au 13 août) avait suscité l’in­quié­tude de bon nombre de fans et d’ob­ser­va­teurs, le journal espa­gnol, La Verdad, nous informe que tout se passe comme prévu.

Mieux, le poignet du cham­pion espa­gnol serait tota­le­ment rétabli si l’on en croit les infor­ma­tions suivantes : « L’équipe d’Alcaraz a décidé de concen­trer tous ses efforts sur sa prépa­ra­tion pour le tournoi de Cincinnati, qui débute mi‐août. Auparavant, il devra obtenir le feu vert médical, que le Dr Ángel Ruiz‐Cotorro devrait lui accorder cette semaine. Il l’a examiné vendredi dernier à Barcelone et ses impres­sions étaient très posi­tives. Son poignet est en pleine santé, complè­te­ment guéri, et la charge d’en­traî­ne­ment sera progres­si­ve­ment augmentée. »

Une magni­fique nouvelle pour le septuple vain­queur en Grand Chelem, absent depuis le 15 avril dernier, et dont le retour est attendu par toute la planète tennis. 

Publié le mardi 14 juillet 2026 à 16:01

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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