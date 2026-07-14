Alors que l’ab­sence de Carlos Alcaraz sur la liste d’ins­crip­tion du Masters 1000 de Montréal (du 2 au 13 août) avait suscité l’in­quié­tude de bon nombre de fans et d’ob­ser­va­teurs, le journal espa­gnol, La Verdad, nous informe que tout se passe comme prévu.

🎾 Carlos Alcaraz ve la luz al final del túnel : última revi­sión médica y un mes para regresar https://t.co/BSCz4WPiDR — laverdad_es (@laverdad_es) July 14, 2026

Mieux, le poignet du cham­pion espa­gnol serait tota­le­ment rétabli si l’on en croit les infor­ma­tions suivantes : « L’équipe d’Alcaraz a décidé de concen­trer tous ses efforts sur sa prépa­ra­tion pour le tournoi de Cincinnati, qui débute mi‐août. Auparavant, il devra obtenir le feu vert médical, que le Dr Ángel Ruiz‐Cotorro devrait lui accorder cette semaine. Il l’a examiné vendredi dernier à Barcelone et ses impres­sions étaient très posi­tives. Son poignet est en pleine santé, complè­te­ment guéri, et la charge d’en­traî­ne­ment sera progres­si­ve­ment augmentée. »

Une magni­fique nouvelle pour le septuple vain­queur en Grand Chelem, absent depuis le 15 avril dernier, et dont le retour est attendu par toute la planète tennis.

