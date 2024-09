Alors qu’il va parti­ciper pour la première fois de sa carrière à la Laver Cup (du 20 au 22 septembre à Berlin), Carlos Alcaraz a fait part de sa moti­va­tion et de son enthou­siasme dans des propos rapportés par le site offi­ciel de la compé­ti­tion par équipes créée par Roger Federer et son agent.

« J’adore cette compé­ti­tion et je voulais vrai­ment en faire partie. C’est une compé­ti­tion sérieuse. Je pense que nous devons repré­senter l’Europe de la meilleure façon possible. Le pres­tige de ce tournoi et le fait d’être cham­pion de la Laver Cup sont des choses énormes. Nous allons beau­coup rire, j’en suis sûr. »