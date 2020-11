Marcel Granollers disputera les Finales ATP avec son partenaire argentin Horacio Zeballos. Lorsqu’on lui demande quel joueur espagnol est le meilleur de double, il répond étonnamment Rafael Nadal.

« Rafael Nadal est le meilleur quand il joue. Son coup droit est très difficile à volleyer à cause de tout l’effet qu’il donne à la balle. Il défend très bien et est très rapide au filet. Son service offre des avantages et il a une facilité naturelle à bien jouer les points importants », a déclaré Marcel dans une interview accordée à Marca.