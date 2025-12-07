Récemment apparu en train de taper la balle, à cloche‐pied, botte ortho­pé­dique au pied, alors qu’il a été victime d’une rupture totale du tendon d’Achille le 18 octobre dernier, Holger Rune a inquiété certains obser­va­teurs et notam­ment le jour­na­liste Charles Arthur.

Le Danois a décidé de répondre à ces inquié­tudes sur le réseau social X.

You can’t stay in bed because you are scared of falling . You need to push within the limits of what you can do and improve and increase whenever allowed . You most certainly can help the healing process by being active within certain frames of each step of the recovery 👌🏼 — Holger Rune (@holgerrune2003) December 6, 2025

« Vous ne pouvez pas rester au lit parce que vous avez peur de tomber. Vous devez repousser vos limites dans la mesure du possible et vous améliorer et progresser chaque fois que cela vous est permis. Vous pouvez très certai­ne­ment contri­buer au processus de guérison en restant actif dans certaines limites à chaque étape du réta­blis­se­ment », a écrit le 15e mondial.