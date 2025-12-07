AccueilATPGravement blessé, Rune répond à un journaliste : "Vous ne pouvez pas...
ATP

Gravement blessé, Rune répond à un jour­na­liste : « Vous ne pouvez pas rester au lit parce que vous avez peur de tomber. Vous devez repousser vos limites dans la mesure du possible »

Baptiste Mulatier
Par Baptiste Mulatier

-

123

Récemment apparu en train de taper la balle, à cloche‐pied, botte ortho­pé­dique au pied, alors qu’il a été victime d’une rupture totale du tendon d’Achille le 18 octobre dernier, Holger Rune a inquiété certains obser­va­teurs et notam­ment le jour­na­liste Charles Arthur. 

Le Danois a décidé de répondre à ces inquié­tudes sur le réseau social X. 

« Vous ne pouvez pas rester au lit parce que vous avez peur de tomber. Vous devez repousser vos limites dans la mesure du possible et vous améliorer et progresser chaque fois que cela vous est permis. Vous pouvez très certai­ne­ment contri­buer au processus de guérison en restant actif dans certaines limites à chaque étape du réta­blis­se­ment », a écrit le 15e mondial. 

Publié le dimanche 7 décembre 2025 à 14:28

Article précédent
Bjorn Borg sur sa rela­tion avec John McEnroe : « Quand nous nous voyons, nous ne parlons jamais de tennis. Je veux dire par là que nous n’avons jamais parlé de nos matchs »
Article suivant
Fognini : « La veille au soir du dernier match de ma carrière, contre Alcaraz à Wimbledon, je me suis endormi avec ma deuxième fille, et en me tour­nant sur le côté, je me suis dit : ‘S’il te plaît Fabio, amuse‐toi demain’ »

ARTICLES CONNEXES

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2025 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.