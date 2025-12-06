Pour nos amis de Tennis365, Greg Rusedski a dressé un bilan précis de la situation actuelle de Novak Djokovic, pour lui rien ne semble tout à fait impossible pour le Serbe en 2026 mais il faudrait aussi qu’il soit aidé par les circonstances.
« Il reste le troisième meilleur joueur du monde, même si les classements ne le reflètent pas. Peut‐il battre Alcaraz et Sinner en trois sets sur cinq d’affilée ? Probablement pas. Peut‐être à Wimbledon, mais s’il prend toujours plaisir à relever le défi, pourquoi ne pas continuer sur sa lancée ? La plus grande déception de Novak l’an dernier a été sa victoire contre Alcaraz à l’Open d’Australie, suivie de son forfait en demi‐finale contre Zverev en raison d’une blessure. S’il parvient à se qualifier pour la finale lors d’un match unique contre Sinner, tout est possible. Maintenant, il va probablement avoir besoin d’un peu de chance pour remporter un tournoi majeur, car battre ces deux gars‐là coup sur coup, je ne sais pas. Ce que je ne ferai jamais, c’est sous‐estimer un grand champion. Je l’ai fait par le passé et cela ne m’a pas réussi »
Publié le samedi 6 décembre 2025 à 08:20