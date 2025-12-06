AccueilATPGreg Rusdeski au sujet de Djokovic : "S'il parvient à se qualifier...
Greg Rusdeski au sujet de Djokovic : « S’il parvient à se quali­fier pour la finale lors d’un match unique contre Sinner, tout est possible. Maintenant, il va proba­ble­ment avoir besoin d’un peu de chance pour remporter un tournoi majeur »

Jean Muller
Par Jean Muller

Pour nos amis de Tennis365, Greg Rusedski a dressé un bilan précis de la situa­tion actuelle de Novak Djokovic, pour lui rien ne semble tout à fait impos­sible pour le Serbe en 2026 mais il faudrait aussi qu’il soit aidé par les circonstances.

« Il reste le troi­sième meilleur joueur du monde, même si les clas­se­ments ne le reflètent pas. Peut‐il battre Alcaraz et Sinner en trois sets sur cinq d’af­filée ? Probablement pas. Peut‐être à Wimbledon, mais s’il prend toujours plaisir à relever le défi, pour­quoi ne pas conti­nuer sur sa lancée ? La plus grande décep­tion de Novak l’an dernier a été sa victoire contre Alcaraz à l’Open d’Australie, suivie de son forfait en demi‐finale contre Zverev en raison d’une bles­sure. S’il parvient à se quali­fier pour la finale lors d’un match unique contre Sinner, tout est possible. Maintenant, il va proba­ble­ment avoir besoin d’un peu de chance pour remporter un tournoi majeur, car battre ces deux gars‐là coup sur coup, je ne sais pas. Ce que je ne ferai jamais, c’est sous‐estimer un grand cham­pion. Je l’ai fait par le passé et cela ne m’a pas réussi »

Publié le samedi 6 décembre 2025 à 08:20

