Alors que Carlos Alcaraz s’est beaucoup plaint du calendrier ces derniers mois, en le jugeant beaucoup trop chargé, l’ancien numéro 4 mondial Greg Rusedski lui a tout simplement conseiller moins jouer, quitte à gagner moins d’argent.
« Il a le choix de jouer ou non, mais il ne touchera pas l’argent du bonus de fin de saison de l’ATP. Ne t’inquiète pas pour les primes, Carlos. Tu as assez d’argent. Ce n’est pas le problème. C’est davantage une question de classement, mais aussi d’organisation correcte de son calendrier. Depuis l’US Open, il a disputé la Laver Cup, où les gains sont importants, puis le tournoi de Tokyo, également très lucratif. Et ensuite, il a dû jouer à Shanghai. Il s’agit donc de trouver le bon équilibre. Tu as le choix entre disputer un ATP 500, participer à la Laver Cup, ou prendre ces semaines de repos pour te préparer à Shanghai. Encore une fois, tout est une question d’organisation et de priorités dans le calendrier. Tu n’es pas obligé de toujours accepter les primes de présence. Tu peux trouver des solutions pour t’adapter au calendrier. L’année dernière, je crois qu’il a gagné 60 millions de dollars (sponsoring compris). C’est suffisant pour toute une vie. Je pense donc qu’il s’en sort bien. Il suffit de trouver le bon équilibre », a déclaré le Britannique dans le dernier épisode de son podcast, dont les propos sont relayés par Tennis365.
Publié le samedi 17 octobre 2026 à 13:30