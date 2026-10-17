Alors que Carlos Alcaraz s’est beau­coup plaint du calen­drier ces derniers mois, en le jugeant beau­coup trop chargé, l’ancien numéro 4 mondial Greg Rusedski lui a tout simple­ment conseiller moins jouer, quitte à gagner moins d’argent.

« Il a le choix de jouer ou non, mais il ne touchera pas l’argent du bonus de fin de saison de l’ATP. Ne t’inquiète pas pour les primes, Carlos. Tu as assez d’argent. Ce n’est pas le problème. C’est davan­tage une ques­tion de clas­se­ment, mais aussi d’organisation correcte de son calen­drier. Depuis l’US Open, il a disputé la Laver Cup, où les gains sont impor­tants, puis le tournoi de Tokyo, égale­ment très lucratif. Et ensuite, il a dû jouer à Shanghai. Il s’agit donc de trouver le bon équi­libre. Tu as le choix entre disputer un ATP 500, parti­ciper à la Laver Cup, ou prendre ces semaines de repos pour te préparer à Shanghai. Encore une fois, tout est une ques­tion d’organisation et de prio­rités dans le calen­drier. Tu n’es pas obligé de toujours accepter les primes de présence. Tu peux trouver des solu­tions pour t’adapter au calen­drier. L’année dernière, je crois qu’il a gagné 60 millions de dollars (spon­so­ring compris). C’est suffi­sant pour toute une vie. Je pense donc qu’il s’en sort bien. Il suffit de trouver le bon équi­libre », a déclaré le Britannique dans le dernier épisode de son podcast, dont les propos sont relayés par Tennis365.