Greg Rusedski, au sujet d’Alcaraz : « Carlos doit être plus malin et mieux gérer son calen­drier. Il devrait s’ins­pirer de Sinner, qui a remporté le tournoi d’ex­hi­bi­tion Six Kings Slam et qui n’a rien fait d’autre en pré‐saison »

Greg connait bien le tour et il a aussi exprimé ce que tout e monde pense au sujet notam­ment du mois de Novembre et de Décembre d’Alcaraz avec ces exhi­bi­tions un peu trop marketing.

« Il a manqué deux Masters 1000 pour jouer à Barcelone et à Tokyo , puis il s’est blessé aux  ATP Finals et a dû déclarer forfait pour la Coupe Davis. Pourtant, peu après, il dispute des matchs d’ex­hi­bi­tion en pré‐saison. Il est jeune et peut se réta­blir, mais je pense qu’il doit être plus malin et mieux gérer son calen­drier. Il devrait s’ins­pirer de Sinner, qui a remporté le tournoi d’ex­hi­bi­tion Six Kings Slam . Mais à part ça, il n’a rien fait d’autre en pré‐saison que du repos et de l’en­traî­ne­ment, et il a fait l’im­passe sur la Coupe Davis »

Publié le mercredi 17 décembre 2025 à 12:37

