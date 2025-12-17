Greg connait bien le tour et il a aussi exprimé ce que tout e monde pense au sujet notamment du mois de Novembre et de Décembre d’Alcaraz avec ces exhibitions un peu trop marketing.
« Il a manqué deux Masters 1000 pour jouer à Barcelone et à Tokyo , puis il s’est blessé aux ATP Finals et a dû déclarer forfait pour la Coupe Davis. Pourtant, peu après, il dispute des matchs d’exhibition en pré‐saison. Il est jeune et peut se rétablir, mais je pense qu’il doit être plus malin et mieux gérer son calendrier. Il devrait s’inspirer de Sinner, qui a remporté le tournoi d’exhibition Six Kings Slam . Mais à part ça, il n’a rien fait d’autre en pré‐saison que du repos et de l’entraînement, et il a fait l’impasse sur la Coupe Davis »
Publié le mercredi 17 décembre 2025 à 12:37