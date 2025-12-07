L’ancien champion d’outre manche a fait des prédictions chez nos confrères de Tennis365. Comme la plupart des observateurs, il émet l’idée que si Novak doit remporter son 25ème titre, cela ne peut arriver qu’à Wimbledon.
« La grande question est de savoir s’il peut battre Alcaraz et Sinner dans le même tournoi en remportant les trois premiers sets. Probablement pas. Peut‐être seulement à Wimbledon. Mais s’il apprécie toujours les défis, pourquoi ne pas continuer à jouer ? Ce qu’il ne faut surtout pas faire, c’est enterrer un grand champion. Je l’ai fait par le passé et ça ne s’est pas bien terminé »
Publié le dimanche 7 décembre 2025 à 08:15