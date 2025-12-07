L’ancien cham­pion d’outre manche a fait des prédic­tions chez nos confrères de Tennis365. Comme la plupart des obser­va­teurs, il émet l’idée que si Novak doit remporter son 25ème titre, cela ne peut arriver qu’à Wimbledon.

« La grande ques­tion est de savoir s’il peut battre Alcaraz et Sinner dans le même tournoi en rempor­tant les trois premiers sets. Probablement pas. Peut‐être seule­ment à Wimbledon. Mais s’il apprécie toujours les défis, pour­quoi ne pas conti­nuer à jouer ? Ce qu’il ne faut surtout pas faire, c’est enterrer un grand cham­pion. Je l’ai fait par le passé et ça ne s’est pas bien terminé »