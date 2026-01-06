Alors qu’il n’a encore jamais dépassé les quarts de finale de l’Open d’Australie, le seul Grand Chelem qui manque à son palmarès, Carlos Alcaraz va également vivre son premier tournoi depuis sa séparation avec son désormais ex‐entraîneur Juan Carlos Ferrero.
Dans le dernier épisode de son podcast, l’ancien numéro 4 mondial Greg Rusedski évoque ce nouveau défi pour l’Espagnol.
« Il ne faut jamais sous‐estimer un grand champion. Ce sont les questions que nous (les médias) allons lui poser qui vont le déranger le plus. Avec Samuel Lopez (le seul coach d’Alcaraz désormais, ndlr), il n’a perdu que deux match et en a remporté plus de 30. Historiquement, l’Open d’Australie a toujours été le pire tournoi du Grand Chelem pour Carlos. Il a donc quelque chose à prouver. »
Publié le mardi 6 janvier 2026 à 12:16