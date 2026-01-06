AccueilATPGreg Rusedski : "Carlos Alcaraz a quelque chose à prouver car historiquement,...
Greg Rusedski : « Carlos Alcaraz a quelque chose à prouver car histo­ri­que­ment, l’Open d’Australie a toujours été le pire tournoi du Grand Chelem pour lui »

Alors qu’il n’a encore jamais dépassé les quarts de finale de l’Open d’Australie, le seul Grand Chelem qui manque à son palmarès, Carlos Alcaraz va égale­ment vivre son premier tournoi depuis sa sépa­ra­tion avec son désor­mais ex‐entraîneur Juan Carlos Ferrero. 

Dans le dernier épisode de son podcast, l’an­cien numéro 4 mondial Greg Rusedski évoque ce nouveau défi pour l’Espagnol. 

« Il ne faut jamais sous‐estimer un grand cham­pion. Ce sont les ques­tions que nous (les médias) allons lui poser qui vont le déranger le plus. Avec Samuel Lopez (le seul coach d’Alcaraz désor­mais, ndlr), il n’a perdu que deux match et en a remporté plus de 30. Historiquement, l’Open d’Australie a toujours été le pire tournoi du Grand Chelem pour Carlos. Il a donc quelque chose à prouver. »

Publié le mardi 6 janvier 2026 à 12:16

