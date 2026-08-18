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Greg Rusedski : « Carlos Alcaraz et Jannik Sinner étant incer­tains pour l’US Open, Novak Djokovic doit se dire ceci dans sa tête »

Par
Baptiste Mulatier
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Respectivement blessés au genou droit et au poignet droit, Jannik Sinner et Carlos Alcaraz sont incer­tains pour l’US Open (30 août au 13 septembre) après avoir fait forfait à Montréal et à Cincinnati. 

Si dans le dernier épisode de son podcast, dont les propos sont relayés par The Tennis Gazette, Greg Rusedski a désigné Alexander Zverev comme le favori en cas d’ab­sence des deux monstres du circuit à New York, l’an­cien numéro 4 mondial n’a pas oublié Novak Djokovic. 

« Si Alcaraz et Sinner ne parti­cipent pas à l’US Open, tout est possible. Djokovic se dit : ‘C’est peut‐être ma chance de décro­cher un 25e titre du Grand Chelem.’ Zverev va penser : ‘Peut‐être que je peux remporter mon deuxième Majeur.’ Et Ben Shelton, il faut le dire, a été l’Américain le plus impres­sion­nant au Canada. Et il a remporté le titre sans perdre un seul set.Ces gars‐là sont vrai­ment dans la course. Mais il y a deux noms qui sont sur toutes les lèvres, Djokovic et Zverev. »

Publié le mardi 18 août 2026 à 16:38

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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