Respectivement blessés au genou droit et au poignet droit, Jannik Sinner et Carlos Alcaraz sont incer­tains pour l’US Open (30 août au 13 septembre) après avoir fait forfait à Montréal et à Cincinnati.

Si dans le dernier épisode de son podcast, dont les propos sont relayés par The Tennis Gazette, Greg Rusedski a désigné Alexander Zverev comme le favori en cas d’ab­sence des deux monstres du circuit à New York, l’an­cien numéro 4 mondial n’a pas oublié Novak Djokovic.

« Si Alcaraz et Sinner ne parti­cipent pas à l’US Open, tout est possible. Djokovic se dit : ‘C’est peut‐être ma chance de décro­cher un 25e titre du Grand Chelem.’ Zverev va penser : ‘Peut‐être que je peux remporter mon deuxième Majeur.’ Et Ben Shelton, il faut le dire, a été l’Américain le plus impres­sion­nant au Canada. Et il a remporté le titre sans perdre un seul set.Ces gars‐là sont vrai­ment dans la course. Mais il y a deux noms qui sont sur toutes les lèvres, Djokovic et Zverev. »