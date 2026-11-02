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Greg Rusedski choqué par Carlos Alcaraz : « Nous avons tous dû ravaler nos paroles, car nous ne pensions pas que cela arriverait »

Par
Thomas S
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Greg Rusedski est bien obligé de s’in­cliner devant le talent de Carlos Alcaraz. 

Alors qu’il pensait il y a encore quelques semaines que l’Espagnol aurait tout intérêt à faire l’im­passe sur la fin de saison 2026 pour mieux préparer 2027, ce dernier est en train de lui donner tort avec ses deux titres en ATP 500, à Tokyo et tout récem­ment à Vienne.

Dans le dernier épisode de son podcast, l’an­cien fina­liste en Grand Chelem a tenu à faire amende honorable. 

« Ce joueur a été absent pendant quatre mois et demi à cause d’une bles­sure au poignet. Il avait démarré l’année en fanfare, en rempor­tant l’Open d’Australie et en enchaî­nant seize victoires consé­cu­tives. Puis, à l’approche de Roland‐Garros, il s’est malheu­reu­se­ment blessé. Il a fait son retour à l’US Open, ce qui nous a tous surpris. On se disait : comment peut‐on revenir dans un tournoi du Grand Chelem ? Nous avons tous dû ravaler nos paroles, car nous ne pensions pas que cela arri­ve­rait, et il recom­mence à retrouver sa meilleure forme. Et la manière dont il a déman­telé De Minaur était vrai­ment impres­sion­nante, car ce dernier avait dû livrer une véri­table bataille pour battre en demi‐finale celui qui est numéro un à l’autre bout du monde, Sasha Zverev. Carlos semble donc être de retour et il met tout en œuvre pour terminer cette saison sur une note aussi forte que possible. »

Publié le lundi 2 novembre 2026 à 15:55

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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