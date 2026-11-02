Greg Rusedski est bien obligé de s’incliner devant le talent de Carlos Alcaraz.
Alors qu’il pensait il y a encore quelques semaines que l’Espagnol aurait tout intérêt à faire l’impasse sur la fin de saison 2026 pour mieux préparer 2027, ce dernier est en train de lui donner tort avec ses deux titres en ATP 500, à Tokyo et tout récemment à Vienne.
Dans le dernier épisode de son podcast, l’ancien finaliste en Grand Chelem a tenu à faire amende honorable.
« Ce joueur a été absent pendant quatre mois et demi à cause d’une blessure au poignet. Il avait démarré l’année en fanfare, en remportant l’Open d’Australie et en enchaînant seize victoires consécutives. Puis, à l’approche de Roland‐Garros, il s’est malheureusement blessé. Il a fait son retour à l’US Open, ce qui nous a tous surpris. On se disait : comment peut‐on revenir dans un tournoi du Grand Chelem ? Nous avons tous dû ravaler nos paroles, car nous ne pensions pas que cela arriverait, et il recommence à retrouver sa meilleure forme. Et la manière dont il a démantelé De Minaur était vraiment impressionnante, car ce dernier avait dû livrer une véritable bataille pour battre en demi‐finale celui qui est numéro un à l’autre bout du monde, Sasha Zverev. Carlos semble donc être de retour et il met tout en œuvre pour terminer cette saison sur une note aussi forte que possible. »
Publié le lundi 2 novembre 2026 à 15:55