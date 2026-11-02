Greg Rusedski est bien obligé de s’in­cliner devant le talent de Carlos Alcaraz.

Alors qu’il pensait il y a encore quelques semaines que l’Espagnol aurait tout intérêt à faire l’im­passe sur la fin de saison 2026 pour mieux préparer 2027, ce dernier est en train de lui donner tort avec ses deux titres en ATP 500, à Tokyo et tout récem­ment à Vienne.

Dans le dernier épisode de son podcast, l’an­cien fina­liste en Grand Chelem a tenu à faire amende honorable.

« Ce joueur a été absent pendant quatre mois et demi à cause d’une bles­sure au poignet. Il avait démarré l’année en fanfare, en rempor­tant l’Open d’Australie et en enchaî­nant seize victoires consé­cu­tives. Puis, à l’approche de Roland‐Garros, il s’est malheu­reu­se­ment blessé. Il a fait son retour à l’US Open, ce qui nous a tous surpris. On se disait : comment peut‐on revenir dans un tournoi du Grand Chelem ? Nous avons tous dû ravaler nos paroles, car nous ne pensions pas que cela arri­ve­rait, et il recom­mence à retrouver sa meilleure forme. Et la manière dont il a déman­telé De Minaur était vrai­ment impres­sion­nante, car ce dernier avait dû livrer une véri­table bataille pour battre en demi‐finale celui qui est numéro un à l’autre bout du monde, Sasha Zverev. Carlos semble donc être de retour et il met tout en œuvre pour terminer cette saison sur une note aussi forte que possible. »