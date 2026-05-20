Devenu le plus jeune joueur de l’histoire à remporter l’ensemble des Masters 1000, après avoir décroché les six derniers tournois de cette catégorie, Jannik Sinner va désormais tenter, à Roland‐Garros, de conquérir le seul titre du Grand Chelem qui manque encore à son palmarès.
Dans le dernier épisode de son podcast, dont les propos sont relayés par Tennis365, l’ancien numéro 4 mondial Greg Rusedski n’a pas caché son admiration pour les performances actuelles de l’Italien.
« On ne s’ennuie jamais en regardant quelqu’un tenter de réaliser ce qu’il est en train de faire. C’est du génie, c’est de la maîtrise, c’est jouer au plus haut niveau jour après jour. C’est absolument brillant. Ce qu’il réalise en ce moment est absolument incroyable. »
Publié le mercredi 20 mai 2026 à 13:28