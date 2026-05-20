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Greg Rusedski : « Dire que Jannik Sinner est ennuyeux à regarder jouer ? Impossible quand on voit ce qu’il est en train d’accomplir »

Par
Baptiste Mulatier
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Devenu le plus jeune joueur de l’histoire à remporter l’ensemble des Masters 1000, après avoir décroché les six derniers tour­nois de cette caté­gorie, Jannik Sinner va désor­mais tenter, à Roland‐Garros, de conquérir le seul titre du Grand Chelem qui manque encore à son palmarès.

Dans le dernier épisode de son podcast, dont les propos sont relayés par Tennis365, l’an­cien numéro 4 mondial Greg Rusedski n’a pas caché son admi­ra­tion pour les perfor­mances actuelles de l’Italien.

« On ne s’en­nuie jamais en regar­dant quel­qu’un tenter de réaliser ce qu’il est en train de faire. C’est du génie, c’est de la maîtrise, c’est jouer au plus haut niveau jour après jour. C’est abso­lu­ment brillant. Ce qu’il réalise en ce moment est abso­lu­ment incroyable. »

Publié le mercredi 20 mai 2026 à 13:28

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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