Devenu le plus jeune joueur de l’histoire à remporter l’ensemble des Masters 1000, après avoir décroché les six derniers tour­nois de cette caté­gorie, Jannik Sinner va désor­mais tenter, à Roland‐Garros, de conquérir le seul titre du Grand Chelem qui manque encore à son palmarès.

Dans le dernier épisode de son podcast, dont les propos sont relayés par Tennis365, l’an­cien numéro 4 mondial Greg Rusedski n’a pas caché son admi­ra­tion pour les perfor­mances actuelles de l’Italien.

« On ne s’en­nuie jamais en regar­dant quel­qu’un tenter de réaliser ce qu’il est en train de faire. C’est du génie, c’est de la maîtrise, c’est jouer au plus haut niveau jour après jour. C’est abso­lu­ment brillant. Ce qu’il réalise en ce moment est abso­lu­ment incroyable. »