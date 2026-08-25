Dans le dernier épisode de son podcast, dont les propos sont relayés par Tennis365, l’an­cien numéro 4 mondial Greg Rusedski a donné son avis sur le forfait de Jannik Sinner pour l’US Open (30 août au 13 septembre).

Le consul­tant britan­nique estime que la bles­sure au genou du numéro 1 mondial pour­rait être liée à sa vilaine chute au premier tour de Wimbledon (vidéo ci‐dessous, ndlr), fin juin.

« En appre­nant le forfait de Sinner pour l’US Open, je me suis souvenu de ce qui s’est passé à Wimbledon : rappelez‐vous cette terrible glis­sade au premier tour, après laquelle il s’est relevé et son genou a pris toutes sortes de direc­tions, mais il a quand même réussi à tenir le coup et à remporter le titre. Je pense donc qu’il s’est peut‐être fait une petite entorse au genou à Wimbledon, mais il a mani­fes­te­ment trouvé le moyen de s’en sortir, de remporter le tournoi, et on ne l’a plus vrai­ment revu depuis. À mon avis, son genou devait proba­ble­ment le gêner tout au long du tournoi, ce ne sont que des spécu­la­tions, bien sûr –, il a trouvé le moyen de l’emporter, puis il est allé consulter ses méde­cins et s’est peut‐être fait une nouvelle entorse à l’entraînement. »