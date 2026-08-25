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Greg Rusedski : « En appre­nant le forfait de Jannik Sinner pour l’US Open, je me suis souvenu de sa terrible glis­sade à Wimbledon »

Par
Baptiste Mulatier
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Sinner wim 2025
sinner

Dans le dernier épisode de son podcast, dont les propos sont relayés par Tennis365, l’an­cien numéro 4 mondial Greg Rusedski a donné son avis sur le forfait de Jannik Sinner pour l’US Open (30 août au 13 septembre). 

Le consul­tant britan­nique estime que la bles­sure au genou du numéro 1 mondial pour­rait être liée à sa vilaine chute au premier tour de Wimbledon (vidéo ci‐dessous, ndlr), fin juin.

« En appre­nant le forfait de Sinner pour l’US Open, je me suis souvenu de ce qui s’est passé à Wimbledon : rappelez‐vous cette terrible glis­sade au premier tour, après laquelle il s’est relevé et son genou a pris toutes sortes de direc­tions, mais il a quand même réussi à tenir le coup et à remporter le titre. Je pense donc qu’il s’est peut‐être fait une petite entorse au genou à Wimbledon, mais il a mani­fes­te­ment trouvé le moyen de s’en sortir, de remporter le tournoi, et on ne l’a plus vrai­ment revu depuis. À mon avis, son genou devait proba­ble­ment le gêner tout au long du tournoi, ce ne sont que des spécu­la­tions, bien sûr –, il a trouvé le moyen de l’emporter, puis il est allé consulter ses méde­cins et s’est peut‐être fait une nouvelle entorse à l’entraînement. »

Publié le mardi 25 août 2026 à 11:59

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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