Dans le dernier épisode de son podcast, dont les propos sont relayés par Tennis365, l’ancien numéro 4 mondial Greg Rusedski a donné son avis sur le forfait de Jannik Sinner pour l’US Open (30 août au 13 septembre).
Le consultant britannique estime que la blessure au genou du numéro 1 mondial pourrait être liée à sa vilaine chute au premier tour de Wimbledon (vidéo ci‐dessous, ndlr), fin juin.
« En apprenant le forfait de Sinner pour l’US Open, je me suis souvenu de ce qui s’est passé à Wimbledon : rappelez‐vous cette terrible glissade au premier tour, après laquelle il s’est relevé et son genou a pris toutes sortes de directions, mais il a quand même réussi à tenir le coup et à remporter le titre. Je pense donc qu’il s’est peut‐être fait une petite entorse au genou à Wimbledon, mais il a manifestement trouvé le moyen de s’en sortir, de remporter le tournoi, et on ne l’a plus vraiment revu depuis. À mon avis, son genou devait probablement le gêner tout au long du tournoi, ce ne sont que des spéculations, bien sûr –, il a trouvé le moyen de l’emporter, puis il est allé consulter ses médecins et s’est peut‐être fait une nouvelle entorse à l’entraînement. »
Publié le mardi 25 août 2026 à 11:59