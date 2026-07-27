Greg Rusedski, ancien n°4 mondial et anima­teur du podcast à succès Off Court, s’est exprimé sur la situa­tion de Carlos Alcaraz. Selon lui, les prochaines semaines, et plus parti­cu­liè­re­ment le Masters 1000 de Cincinnati, seront déter­mi­nantes pour la suite de la saison de l’Espagnol.

S’il estime qu’Alcaraz ne doit surtout pas brûler les étapes dans sa réédu­ca­tion, Rusedski juge en revanche impen­sable un retour direc­te­ment à l’US Open sans le moindre tournoi de prépa­ra­tion. Selon lui, il est tout simple­ment impos­sible d’aborder un Grand Chelem, disputé au meilleur des cinq sets, sans avoir retrouvé au préa­lable le rythme de la compétition.

« Pour avoir une chance de jouer l’US Open, il doit jouer à Cincinnati. Si son poignet tient le coup là‐bas, ce sera une excel­lente nouvelle pour notre sport, car nous avons besoin de le revoir sur les courts. En revanche, s’il ne joue pas à Cincinnati, cela voudra dire qu’il ne dispu­tera pas l’US Open et qu’il sera resté très long­temps éloigné du tennis » a déclaré l’Américain.