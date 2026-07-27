Greg Rusedski, ancien n°4 mondial et animateur du podcast à succès Off Court, s’est exprimé sur la situation de Carlos Alcaraz. Selon lui, les prochaines semaines, et plus particulièrement le Masters 1000 de Cincinnati, seront déterminantes pour la suite de la saison de l’Espagnol.
S’il estime qu’Alcaraz ne doit surtout pas brûler les étapes dans sa rééducation, Rusedski juge en revanche impensable un retour directement à l’US Open sans le moindre tournoi de préparation. Selon lui, il est tout simplement impossible d’aborder un Grand Chelem, disputé au meilleur des cinq sets, sans avoir retrouvé au préalable le rythme de la compétition.
« Pour avoir une chance de jouer l’US Open, il doit jouer à Cincinnati. Si son poignet tient le coup là‐bas, ce sera une excellente nouvelle pour notre sport, car nous avons besoin de le revoir sur les courts. En revanche, s’il ne joue pas à Cincinnati, cela voudra dire qu’il ne disputera pas l’US Open et qu’il sera resté très longtemps éloigné du tennis » a déclaré l’Américain.
Publié le lundi 27 juillet 2026 à 09:48