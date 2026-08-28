Absent depuis son sacre à Wimbledon le 12 juillet dernier, à cause d’un problème au genou, Jannik Sinner ne parti­ci­pera pas à l’US Open (30 août au 13 septembre).

Dans le dernier épisode de son podcast, dont les propos sont relayés par OA Sport, l’an­cien numéro 4 mondial Greg Rusedski a donné son avis sur le forfait de l’Italien.

« Il a choisi la voie la plus intel­li­gente. Il se dit : ‘ne jouons pas, prenons soin de notre corps. Je dois penser aux dix prochaines années’. Cela a été une surprise pour nous tous, car nous discu­tions de ce qui allait se passer avec Jannik Sinner, s’il allait réussir à remporter tous les Masters 1000 en un an. Mais il a consulté ses méde­cins, n’a disputé aucun tournoi de prépa­ra­tion et a décidé de se retirer ».