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Greg Rusedski : « Jannik Sinner a choisi la voie la plus intel­li­gente, même si cela a été une surprise pour nous tous »

Par
Baptiste Mulatier
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Absent depuis son sacre à Wimbledon le 12 juillet dernier, à cause d’un problème au genou, Jannik Sinner ne parti­ci­pera pas à l’US Open (30 août au 13 septembre). 

Dans le dernier épisode de son podcast, dont les propos sont relayés par OA Sport, l’an­cien numéro 4 mondial Greg Rusedski a donné son avis sur le forfait de l’Italien. 

« Il a choisi la voie la plus intel­li­gente. Il se dit : ‘ne jouons pas, prenons soin de notre corps. Je dois penser aux dix prochaines années’. Cela a été une surprise pour nous tous, car nous discu­tions de ce qui allait se passer avec Jannik Sinner, s’il allait réussir à remporter tous les Masters 1000 en un an. Mais il a consulté ses méde­cins, n’a disputé aucun tournoi de prépa­ra­tion et a décidé de se retirer ».

Publié le vendredi 28 août 2026 à 14:40

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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