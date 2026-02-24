Battu par Jakub Mensik en quarts de finale de l’ATP 500 de Doha, quelques semaines après sa défaite contre Novak Djokovic en demi‐finales de l’Open d’Australie, Jannik Sinner ne vit pas un début de saison à la hauteur de ses attentes.

Dans le dernier épisode de son podcast, dont les propos sont relayés par Tennis365, l’an­cien numéro 4 mondial Greg Rusedski n’a néan­moins pas voulu tirer la sonnette d’alarme.

« Il a perdu plusieurs matchs d’af­filée et n’a remporté aucun tournoi. C’est rare. Est‐il en perte de forme ? Est‐il en perte de confiance ? Les joueurs ont‐ils trouvé la clé pour le battre ? Je n’en suis pas si sûr. À mon avis, il s’agit d’un simple acci­dent de parcours. Je pense que les pour­sui­vants se rapprochent un peu. Ils commencent à élever leur niveau de jeu, et c’est ce que nous voulons voir. Mais je ne m’in­quiète pas pour Sinner dans les tour­nois majeurs. Son jeu est de plus en plus varié et nous devons respecter le reste du circuit. Prenez Novak Djokovic. Il est le seul à avoir remporté trois Open d’Australie consé­cu­tifs. Jannik Sinner essayait de faire de même. Si vous regardez les statis­tiques de leur duel en demi‐finales, Sinner était devant dans toutes les caté­go­ries, mais n’a pas gagné. Novak a réalisé une perfor­mance incroyable pour trouver le moyen de gagner ce match. Sur le papier, cela semblait impossible. »