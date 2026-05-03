Alors que le forfait de Carlos Alcaraz pour Roland‐Garros est acté, tous les yeux sont désor­mais rivés sur la suite du calen­drier et notam­ment Wimbledon, où l’Espagnol est triple fina­liste en titre.

S’il est encore beau­coup trop tôt pour se projeter, Greg Rudeski, dans le dernier épisode de son podcast, Off Court with Greg, a fait part d’une certaine inquié­tude au sujet du septuple vain­queur en Grand Chelem.

« C’est un peu décon­cer­tant, car il va manquer Paris, ce qui repré­sente deux semaines supplé­men­taires d’absence, soit un total de quatre semaines et demie d’arrêt pour l’instant à cause de sa bles­sure. Aura‐t‐il assez de temps, trois semaines plus tard, pour se préparer au tournoi de Wimbledon ? Espérons qu’il sera de retour pour la saison sur gazon, mais cela remet beau­coup de choses en ques­tion. Croisons les doigts pour que, d’ici la deuxième semaine à Paris, il ait déjà retrouvé son rythme. De plus, quand on joue sur terre battue, les échanges sont longs et inter­mi­nables, contrai­re­ment au gazon. C’est un peu plus court. C’est aussi un peu plus vif. »