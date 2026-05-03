Alors que le forfait de Carlos Alcaraz pour Roland‐Garros est acté, tous les yeux sont désormais rivés sur la suite du calendrier et notamment Wimbledon, où l’Espagnol est triple finaliste en titre.
S’il est encore beaucoup trop tôt pour se projeter, Greg Rudeski, dans le dernier épisode de son podcast, Off Court with Greg, a fait part d’une certaine inquiétude au sujet du septuple vainqueur en Grand Chelem.
« C’est un peu déconcertant, car il va manquer Paris, ce qui représente deux semaines supplémentaires d’absence, soit un total de quatre semaines et demie d’arrêt pour l’instant à cause de sa blessure. Aura‐t‐il assez de temps, trois semaines plus tard, pour se préparer au tournoi de Wimbledon ? Espérons qu’il sera de retour pour la saison sur gazon, mais cela remet beaucoup de choses en question. Croisons les doigts pour que, d’ici la deuxième semaine à Paris, il ait déjà retrouvé son rythme. De plus, quand on joue sur terre battue, les échanges sont longs et interminables, contrairement au gazon. C’est un peu plus court. C’est aussi un peu plus vif. »
Publié le dimanche 3 mai 2026 à 15:41