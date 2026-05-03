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Greg Rusedski : « La bles­sure de Carlos Alcaraz remet beau­coup de choses en question »

Par
Thomas S
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Alors que le forfait de Carlos Alcaraz pour Roland‐Garros est acté, tous les yeux sont désor­mais rivés sur la suite du calen­drier et notam­ment Wimbledon, où l’Espagnol est triple fina­liste en titre. 

S’il est encore beau­coup trop tôt pour se projeter, Greg Rudeski, dans le dernier épisode de son podcast, Off Court with Greg, a fait part d’une certaine inquié­tude au sujet du septuple vain­queur en Grand Chelem. 

« C’est un peu décon­cer­tant, car il va manquer Paris, ce qui repré­sente deux semaines supplé­men­taires d’absence, soit un total de quatre semaines et demie d’arrêt pour l’instant à cause de sa bles­sure. Aura‐t‐il assez de temps, trois semaines plus tard, pour se préparer au tournoi de Wimbledon ? Espérons qu’il sera de retour pour la saison sur gazon, mais cela remet beau­coup de choses en ques­tion. Croisons les doigts pour que, d’ici la deuxième semaine à Paris, il ait déjà retrouvé son rythme. De plus, quand on joue sur terre battue, les échanges sont longs et inter­mi­nables, contrai­re­ment au gazon. C’est un peu plus court. C’est aussi un peu plus vif. »

Publié le dimanche 3 mai 2026 à 15:41

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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