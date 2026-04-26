Alors que Carlos Alcaraz a décidé de déclarer forfait pour le reste de la saison sur terre battue, dont Roland‐Garros, Greg Rusedski a évoqué les conséquences de cette absence d’envergure dans le dernier épisode de son podcast, Off Court.
Pour l’ancien finaliste de l’US Open, cela risque de mettre un peu plus de pression sur les épaules de Jannik Sinner, tandis que Novak Djokovic devrait effectuer son retour à la compétition sur le Masters 1000 de Rome (du 6 au 17 mai).
« Pour moi, Wimbledon est le tournoi que Novak pourrait remporter, mais tout à coup, Roland‐Garros est devenu plutôt intéressant chez les hommes. Oui, Sinner est le grand favori, mais voyons comment les attentes évoluent, car jusqu’à présent, elles reposaient sur deux joueurs. On parlait de Sinner. On parlait d’Alcaraz, et maintenant tout le monde ne parle plus que de Sinner, Sinner, Sinner. Cela va mettre un peu plus de pression et créer un peu plus d’attentes sur Sinner. Maintenant, beaucoup de joueurs se disent : ‘Carlos est absent de Roland‐Garros. Je n’ai pas besoin de battre Alcaraz et Sinner l’un après l’autre pour remporter un tournoi du Grand Chelem’. Ça va donc être intéressant de voir ce que Novak va montrer à Rome. Tout à coup, il se dit : ‘il y a peut‐être une opportunité là‐bas’. Zverev va penser la même chose, et c’est lui qui a été le plus régulier sur le circuit, à part Alcaraz et Sinner. »
Publié le dimanche 26 avril 2026 à 19:19