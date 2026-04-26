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Greg Rusedski : « Le forfait d’Alcaraz à Roland‐Garros va mettre un peu plus de pres­sion sur Sinner. Nous verrons aussi ce que Djokovic montrera à Rome »

Par
Thomas S
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Alors que Carlos Alcaraz a décidé de déclarer forfait pour le reste de la saison sur terre battue, dont Roland‐Garros, Greg Rusedski a évoqué les consé­quences de cette absence d’en­ver­gure dans le dernier épisode de son podcast, Off Court.

Pour l’an­cien fina­liste de l’US Open, cela risque de mettre un peu plus de pres­sion sur les épaules de Jannik Sinner, tandis que Novak Djokovic devrait effec­tuer son retour à la compé­ti­tion sur le Masters 1000 de Rome (du 6 au 17 mai).

« Pour moi, Wimbledon est le tournoi que Novak pour­rait remporter, mais tout à coup, Roland‐Garros est devenu plutôt inté­res­sant chez les hommes. Oui, Sinner est le grand favori, mais voyons comment les attentes évoluent, car jusqu’à présent, elles repo­saient sur deux joueurs. On parlait de Sinner. On parlait d’Alcaraz, et main­te­nant tout le monde ne parle plus que de Sinner, Sinner, Sinner. Cela va mettre un peu plus de pres­sion et créer un peu plus d’attentes sur Sinner. Maintenant, beau­coup de joueurs se disent : ‘Carlos est absent de Roland‐Garros. Je n’ai pas besoin de battre Alcaraz et Sinner l’un après l’autre pour remporter un tournoi du Grand Chelem’. Ça va donc être inté­res­sant de voir ce que Novak va montrer à Rome. Tout à coup, il se dit : ‘il y a peut‐être une oppor­tu­nité là‐bas’. Zverev va penser la même chose, et c’est lui qui a été le plus régu­lier sur le circuit, à part Alcaraz et Sinner. »

Publié le dimanche 26 avril 2026 à 19:19

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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