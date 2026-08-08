L’ancien numéro un britan­nique Greg Rusedski ne se montre pas vrai­ment opti­miste quant aux chances de revoir Carlos Alcaraz sur les courts d’ici la fin de l’année.

Plus tôt cette semaine, il esti­mait déjà qu’il était diffi­cile d’imaginer l’Espagnol disputer l’US Open s’il n’était pas en mesure de parti­ciper au Masters 1000 de Cincinnati. Mais l’ancien joueur semble désor­mais encore plus pessimiste.

Comme l’ont rapporté nos confrères de SuperTennis TV sur leur compte X, Rusedski estime que l’entourage d’Alcaraz ne prendra aucun risque avec sa bles­sure au poignet et pour­rait même décider de prolonger sa conva­les­cence jusqu’à la saison 2027, afin d’être certain qu’il soit rétabli à « 110 % ».

Da un lato i video inco­rag­gianti sui social, dall’altro le ripe­tute notizie di forfait dai tornei : a che punto è, davvero, il recu­pero di Carlos Alcaraz ? 😬



L’opinione più catas­tro­fista è proba­bil­mente quella di Greg Rusedski, ex numero quattro al mondo 💬



Voi pensate che lo… pic.twitter.com/WyW8AhZIJs — SuperTennis TV (@SuperTennisTv) August 7, 2026

« Il se pour­rait bien qu’on ne le revoie pas du tout d’ici la fin de l’année. Pourquoi prendre des risques ? Il faut être sûr à 110 % d’être tota­le­ment rétabli. Les bles­sures au poignet, c’est quelque chose de sérieux » a déclaré l’ Britannique.

Une hypo­thèse qui, si elle venait à se confirmer, signi­fie­rait donc que l’Espagnol ne rejoue­rait plus de la saison 2026.