L’ancien numéro un britannique Greg Rusedski ne se montre pas vraiment optimiste quant aux chances de revoir Carlos Alcaraz sur les courts d’ici la fin de l’année.
Plus tôt cette semaine, il estimait déjà qu’il était difficile d’imaginer l’Espagnol disputer l’US Open s’il n’était pas en mesure de participer au Masters 1000 de Cincinnati. Mais l’ancien joueur semble désormais encore plus pessimiste.
Comme l’ont rapporté nos confrères de SuperTennis TV sur leur compte X, Rusedski estime que l’entourage d’Alcaraz ne prendra aucun risque avec sa blessure au poignet et pourrait même décider de prolonger sa convalescence jusqu’à la saison 2027, afin d’être certain qu’il soit rétabli à « 110 % ».
« Il se pourrait bien qu’on ne le revoie pas du tout d’ici la fin de l’année. Pourquoi prendre des risques ? Il faut être sûr à 110 % d’être totalement rétabli. Les blessures au poignet, c’est quelque chose de sérieux » a déclaré l’ Britannique.
Une hypothèse qui, si elle venait à se confirmer, signifierait donc que l’Espagnol ne rejouerait plus de la saison 2026.
Publié le samedi 8 août 2026 à 10:11