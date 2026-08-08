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Greg Rusedski n’a plus d’es­poir pour Alcaraz : « Il se pour­rait bien qu’on ne le revoie pas du tout d’ici la fin de l’année »

Par
Antoine Touchard
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L’ancien numéro un britan­nique Greg Rusedski ne se montre pas vrai­ment opti­miste quant aux chances de revoir Carlos Alcaraz sur les courts d’ici la fin de l’année.

Plus tôt cette semaine, il esti­mait déjà qu’il était diffi­cile d’imaginer l’Espagnol disputer l’US Open s’il n’était pas en mesure de parti­ciper au Masters 1000 de Cincinnati. Mais l’ancien joueur semble désor­mais encore plus pessimiste.

Comme l’ont rapporté nos confrères de SuperTennis TV sur leur compte X, Rusedski estime que l’entourage d’Alcaraz ne prendra aucun risque avec sa bles­sure au poignet et pour­rait même décider de prolonger sa conva­les­cence jusqu’à la saison 2027, afin d’être certain qu’il soit rétabli à « 110 % ».

« Il se pour­rait bien qu’on ne le revoie pas du tout d’ici la fin de l’année. Pourquoi prendre des risques ? Il faut être sûr à 110 % d’être tota­le­ment rétabli. Les bles­sures au poignet, c’est quelque chose de sérieux » a déclaré l’ Britannique. 

Une hypo­thèse qui, si elle venait à se confirmer, signi­fie­rait donc que l’Espagnol ne rejoue­rait plus de la saison 2026.

Publié le samedi 8 août 2026 à 10:11

A propos de l’auteur

Antoine Touchard

Journaliste / Rédacteur chez We Love Tennis.

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