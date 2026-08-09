Officiellement forfait pour le Masters 1000 de Cincinnati (du 13 au 23 août), Carlos Alcaraz a fait le choix de la prudence alors qu’il soigne une bles­sure au poignet depuis le 15 avril dernier.

Mais certains obser­va­teurs ont du mal à accepter le manque d’in­for­ma­tions précises au sujet de l’Espagnol. C’est notam­ment le cas de Greg Rusedski, dans le dernier épisode de son podcast, Off Court with Greg.

« D’après ce qu’on nous a dit, s’il ne s’était agi que d’une légère inflam­ma­tion, d’un petit problème, il serait déjà de retour. C’est quelque chose d’un peu plus grave. On ne sait pas s’il y a eu une déchi­rure, s’il s’agit de quelque chose de plus sérieux, s’il a subi une petite inter­ven­tion chirur­gi­cale, qui sait ce qui s’est passé. Et les seules personnes qui le savent, ce sont Carlos Alcaraz et le reste de son équipe. Mais cela prend beau­coup plus de temps que prévu. À l’heure actuelle, cela fait déjà presque trois mois. Après trois mois d’absence, on se demande forcé­ment : quand va‐t‐il revenir ? Nous voulons tous le revoir sur le court, mais on nous laisse dans le flou. Nous n’avons aucune idée de ce qui se passe. »