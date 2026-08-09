Officiellement forfait pour le Masters 1000 de Cincinnati (du 13 au 23 août), Carlos Alcaraz a fait le choix de la prudence alors qu’il soigne une blessure au poignet depuis le 15 avril dernier.
Mais certains observateurs ont du mal à accepter le manque d’informations précises au sujet de l’Espagnol. C’est notamment le cas de Greg Rusedski, dans le dernier épisode de son podcast, Off Court with Greg.
« D’après ce qu’on nous a dit, s’il ne s’était agi que d’une légère inflammation, d’un petit problème, il serait déjà de retour. C’est quelque chose d’un peu plus grave. On ne sait pas s’il y a eu une déchirure, s’il s’agit de quelque chose de plus sérieux, s’il a subi une petite intervention chirurgicale, qui sait ce qui s’est passé. Et les seules personnes qui le savent, ce sont Carlos Alcaraz et le reste de son équipe. Mais cela prend beaucoup plus de temps que prévu. À l’heure actuelle, cela fait déjà presque trois mois. Après trois mois d’absence, on se demande forcément : quand va‐t‐il revenir ? Nous voulons tous le revoir sur le court, mais on nous laisse dans le flou. Nous n’avons aucune idée de ce qui se passe. »
Publié le dimanche 9 août 2026 à 16:32