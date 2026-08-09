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Greg Rusedski n’en peut plus : « La bles­sure de Carlos Alcaraz prend beau­coup plus de temps que prévu. On nous laisse dans le flou. Nous n’avons aucune idée de ce qui se passe »

Par
Thomas S
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Officiellement forfait pour le Masters 1000 de Cincinnati (du 13 au 23 août), Carlos Alcaraz a fait le choix de la prudence alors qu’il soigne une bles­sure au poignet depuis le 15 avril dernier.

Mais certains obser­va­teurs ont du mal à accepter le manque d’in­for­ma­tions précises au sujet de l’Espagnol. C’est notam­ment le cas de Greg Rusedski, dans le dernier épisode de son podcast, Off Court with Greg.

« D’après ce qu’on nous a dit, s’il ne s’était agi que d’une légère inflam­ma­tion, d’un petit problème, il serait déjà de retour. C’est quelque chose d’un peu plus grave. On ne sait pas s’il y a eu une déchi­rure, s’il s’agit de quelque chose de plus sérieux, s’il a subi une petite inter­ven­tion chirur­gi­cale, qui sait ce qui s’est passé. Et les seules personnes qui le savent, ce sont Carlos Alcaraz et le reste de son équipe. Mais cela prend beau­coup plus de temps que prévu. À l’heure actuelle, cela fait déjà presque trois mois. Après trois mois d’absence, on se demande forcé­ment : quand va‐t‐il revenir ? Nous voulons tous le revoir sur le court, mais on nous laisse dans le flou. Nous n’avons aucune idée de ce qui se passe. »

Publié le dimanche 9 août 2026 à 16:32

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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