Dans le dernier épisode de son podcast, Greg Rusedski, ancien 4e joueur mondial et finaliste de l’US Open, a tenu à rendre hommage au professionnalisme exceptionnel de Novak Djokovic.
« Il est le meilleur de tous les temps en matière de préparation. Nutrition, condition physique, il ne néglige aucun détail. J’aime bien manger un peu de chocolat et boire trop de caféine, mais Novak ne s’autorise rien. Il est obsédé par la perfection et fait tout ce qu’il faut pour l’atteindre. Il cherche toujours des solutions. Son âge joue‐t‐il en sa défaveur ? Bien sûr, mais j’ai hâte de voir ce qui va se passer en Australie. On ne peut jamais écarter les grands champions. »
Publié le lundi 12 janvier 2026 à 18:15