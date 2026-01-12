Dans le dernier épisode de son podcast, Greg Rusedski, ancien 4e joueur mondial et fina­liste de l’US Open, a tenu à rendre hommage au profes­sion­na­lisme excep­tionnel de Novak Djokovic.

« Il est le meilleur de tous les temps en matière de prépa­ra­tion. Nutrition, condi­tion physique, il ne néglige aucun détail. J’aime bien manger un peu de chocolat et boire trop de caféine, mais Novak ne s’au­to­rise rien. Il est obsédé par la perfec­tion et fait tout ce qu’il faut pour l’at­teindre. Il cherche toujours des solu­tions. Son âge joue‐t‐il en sa défa­veur ? Bien sûr, mais j’ai hâte de voir ce qui va se passer en Australie. On ne peut jamais écarter les grands champions. »