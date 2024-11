La nouvelle asso­cia­tion entre Novak Djokovic et Andy Murray, qui va donc entraîner le Serbe jusqu’à au moins l’Open d’Australie, fait beau­coup parler les fans mais aussi les obser­va­teurs aguerris comme certains anciens joueurs.

Et si la plupart des réac­tions sont posi­tives et enthou­siastes, l’an­cien 4e joueur mondial, Greg Rusedski, qui est lui aussi excité par cette idée, pose néan­moins une ques­tion inté­res­sante concer­nant la person­na­lité des deux anciens rivaux.

Novak Djokovic coached by Andy Murray is going to be fasci­na­ting to watch the player coach rela­tion­ship .Andy is a great tacti­cian ‚knows all the current player’s strengths & weak­nesses. This could be an inspired choice or will it be a clash of perso­na­li­ties ? Intriguing