Alors que Carlos Alcaraz a passé près de cinq mois loin des courts cette année en raison d’une bles­sure au poignet, Greg Rusedski a tenu à mettre en garde le jeune espa­gnol sur sa manière de gérer son calen­drier. Il estime même qu’il devrait s’ins­pirer d’un certain Roger Federer.

« Il a déses­pé­ré­ment envie de conti­nuer à jouer, mais il faut tout de même trouver le juste équi­libre, et on peut s’entraîner et s’exercer autant qu’on veut. Ce n’est jamais comme disputer des matchs. Du coup, comme on se donne à fond dans des situa­tions où on ne le fait géné­ra­le­ment pas à l’entraînement, le corps a besoin de temps pour récu­pérer. Je pense donc qu’une partie du problème consiste à trouver le bon équi­libre. C’est ce que Roger Federer a su faire mieux que quiconque. Il ne s’est jamais surmené. Quand il ne se sentait pas bien physi­que­ment, il faisait immé­dia­te­ment une pause, et c’est pour cela qu’il a eu une carrière aussi longue, et je pense que cela reste un problème pour Carlos », a déclaré l’an­cien 4e joueur mondial dans le dernier épisode de son podcast.