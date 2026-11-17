Alors que Carlos Alcaraz a passé près de cinq mois loin des courts cette année en raison d’une blessure au poignet, Greg Rusedski a tenu à mettre en garde le jeune espagnol sur sa manière de gérer son calendrier. Il estime même qu’il devrait s’inspirer d’un certain Roger Federer.
« Il a désespérément envie de continuer à jouer, mais il faut tout de même trouver le juste équilibre, et on peut s’entraîner et s’exercer autant qu’on veut. Ce n’est jamais comme disputer des matchs. Du coup, comme on se donne à fond dans des situations où on ne le fait généralement pas à l’entraînement, le corps a besoin de temps pour récupérer. Je pense donc qu’une partie du problème consiste à trouver le bon équilibre. C’est ce que Roger Federer a su faire mieux que quiconque. Il ne s’est jamais surmené. Quand il ne se sentait pas bien physiquement, il faisait immédiatement une pause, et c’est pour cela qu’il a eu une carrière aussi longue, et je pense que cela reste un problème pour Carlos », a déclaré l’ancien 4e joueur mondial dans le dernier épisode de son podcast.
Publié le mardi 17 novembre 2026 à 12:42