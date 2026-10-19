Avec le forfait de Jannik Sinner pour la fin de saison, la neuvième place du clas­se­ment à la Race sera quali­fi­ca­tive pour le Masters, réunis­sant les huit meilleurs joueurs de la saison du 15 au 22 novembre à Turin.

Actuellement 11e, Novak Djokovic a confirmé sa volonté de se quali­fier en accep­tant une invi­ta­tion de l’ATP 500 de Bâle, où il compte prendre le plus de points possible du 26 octobre au 1er novembre.

Dans le dernier épisode de son podcast, dont les propos sont relayés par Tennis Head, l’an­cien numéro 4 mondial a prévenu la révé­la­tion de la saison, Rafael Jodar, 9e à la Race après sa finale au Masters 1000 de Shanghai et donc virtuel­le­ment dernier qualifié pour les Finales ATP.

« Il ne faut jamais écarter Novak Djokovic. Sinner est forfait et tout à coup, on s’écriera : ‘Oh, Djokovic vient de remporter Bâle, Jodar est là, mais que se passe‐t‐il ?’ Jodar s’est placé en tête grâce à son parcours à Shanghai, mais Djokovic n’est qu’à 200 points de lui. À Paris, il a toujours très bien joué et y a égale­ment remporté le titre ; il ne faut donc pas écarter Novak. Le report du Six Kings Slam à fin décembre (l’ex­hi­bi­tion saou­dienne était initia­le­ment prévue du 21 au 24 octobre, ndlr) n’est pas une mauvaise chose pour Novak, car il n’était pas censé jouer avant Paris. Cela ajoute un peu plus d’intrigue au circuit ATP en ce moment… Ne sous‐estimez pas Novak : quand il dit qu’il veut quelque chose, il l’ob­tient la plupart du temps. »