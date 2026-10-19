Avec le forfait de Jannik Sinner pour la fin de saison, la neuvième place du classement à la Race sera qualificative pour le Masters, réunissant les huit meilleurs joueurs de la saison du 15 au 22 novembre à Turin.
Actuellement 11e, Novak Djokovic a confirmé sa volonté de se qualifier en acceptant une invitation de l’ATP 500 de Bâle, où il compte prendre le plus de points possible du 26 octobre au 1er novembre.
Dans le dernier épisode de son podcast, dont les propos sont relayés par Tennis Head, l’ancien numéro 4 mondial a prévenu la révélation de la saison, Rafael Jodar, 9e à la Race après sa finale au Masters 1000 de Shanghai et donc virtuellement dernier qualifié pour les Finales ATP.
« Il ne faut jamais écarter Novak Djokovic. Sinner est forfait et tout à coup, on s’écriera : ‘Oh, Djokovic vient de remporter Bâle, Jodar est là, mais que se passe‐t‐il ?’ Jodar s’est placé en tête grâce à son parcours à Shanghai, mais Djokovic n’est qu’à 200 points de lui. À Paris, il a toujours très bien joué et y a également remporté le titre ; il ne faut donc pas écarter Novak. Le report du Six Kings Slam à fin décembre (l’exhibition saoudienne était initialement prévue du 21 au 24 octobre, ndlr) n’est pas une mauvaise chose pour Novak, car il n’était pas censé jouer avant Paris. Cela ajoute un peu plus d’intrigue au circuit ATP en ce moment… Ne sous‐estimez pas Novak : quand il dit qu’il veut quelque chose, il l’obtient la plupart du temps. »
Publié le lundi 19 octobre 2026 à 14:11