Devant sa télé­vi­sion pour assister au sacre de Carlos Alcaraz face à Alexander Zverev sur le Masters de Turin, Greg Rusedski a ensuite analysé cette finale sur son podcast, Off Court with Greg.

Et pour l’an­cien 4e mondial et fina­liste de l’US Open, l’Allemand a encore été rattrapé par ses vieux démons, à savoir un manque d’agres­si­vité flagrant dans les moments importants.

« Il a toujours ce petit défaut, et cela se mani­feste dans les moments déci­sifs, comme ce fut le cas à 6–3 lors du tie‐break du deuxième set, où il ne se montre parfois pas assez auda­cieux ni assez agressif, ce qui lui coûte très cher. On a vu cela se produire à l’Open d’Australie, lorsqu’il a servi pour le match dans ce cinquième set (contre Alcaraz en demi‐finales, ndlr), qu’il s’est crispé et qu’il a perdu ce match ; puis Carlos a remporté l’Open d’Australie. »