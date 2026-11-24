Devant sa télévision pour assister au sacre de Carlos Alcaraz face à Alexander Zverev sur le Masters de Turin, Greg Rusedski a ensuite analysé cette finale sur son podcast, Off Court with Greg.
Et pour l’ancien 4e mondial et finaliste de l’US Open, l’Allemand a encore été rattrapé par ses vieux démons, à savoir un manque d’agressivité flagrant dans les moments importants.
« Il a toujours ce petit défaut, et cela se manifeste dans les moments décisifs, comme ce fut le cas à 6–3 lors du tie‐break du deuxième set, où il ne se montre parfois pas assez audacieux ni assez agressif, ce qui lui coûte très cher. On a vu cela se produire à l’Open d’Australie, lorsqu’il a servi pour le match dans ce cinquième set (contre Alcaraz en demi‐finales, ndlr), qu’il s’est crispé et qu’il a perdu ce match ; puis Carlos a remporté l’Open d’Australie. »
Publié le mardi 24 novembre 2026 à 15:15