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Greg Rusedski rassure tout le monde sur Jannik Sinner : « Roger Federer et Andre Agassi l’ont déjà fait. C’est un jeu d’enfant pour ces gars‐là »

Par
Thomas S
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Australian Open - Melbourne - 16�12025

Alors que certains obser­va­teurs s’in­quiètent déjà de l’état de forme et du rythme de Jannik Sinner lorsque celui‐ci reviendra à la compé­ti­tion en 2027, notam­ment lors de l’Open d’Australie, Greg Rusedski, dans le dernier épisode de son podcast, a tenu à rassurer tout le monde. 

« Andre Agassi a profité à plusieurs reprises de l’in­ter­saison pour se présenter à l’Open d’Australie et remporter le titre. Roger Federer l’a fait. Pour ces gars‐là, c’est un jeu d’enfant. Vous voulez me faire croire que Sinner va oublier comment frapper une balle de tennis ? Ce gars est incroyable. S’il est en forme, s’il a la soif de la victoire et s’il peut s’entraîner suffi­sam­ment, l’excellence finit toujours par s’imposer. Et sa concen­tra­tion et son inten­sité sont hors du commun. J’ai vu quelqu’un le comparer à la façon dont Agassi frap­pait la balle, avec une inten­sité et une féro­cité simi­laires, mais avec un état d’esprit encore plus concentré semaine après semaine. Je ne m’inquiète donc pas pour Jannik. Si Jannik est en bonne santé et prêt à jouer, il est prêt à gagner, peu importe où il joue. Il est vrai­ment aussi bon que ça. »

Publié le mardi 27 octobre 2026 à 15:15

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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