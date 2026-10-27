Alors que certains observateurs s’inquiètent déjà de l’état de forme et du rythme de Jannik Sinner lorsque celui‐ci reviendra à la compétition en 2027, notamment lors de l’Open d’Australie, Greg Rusedski, dans le dernier épisode de son podcast, a tenu à rassurer tout le monde.
« Andre Agassi a profité à plusieurs reprises de l’intersaison pour se présenter à l’Open d’Australie et remporter le titre. Roger Federer l’a fait. Pour ces gars‐là, c’est un jeu d’enfant. Vous voulez me faire croire que Sinner va oublier comment frapper une balle de tennis ? Ce gars est incroyable. S’il est en forme, s’il a la soif de la victoire et s’il peut s’entraîner suffisamment, l’excellence finit toujours par s’imposer. Et sa concentration et son intensité sont hors du commun. J’ai vu quelqu’un le comparer à la façon dont Agassi frappait la balle, avec une intensité et une férocité similaires, mais avec un état d’esprit encore plus concentré semaine après semaine. Je ne m’inquiète donc pas pour Jannik. Si Jannik est en bonne santé et prêt à jouer, il est prêt à gagner, peu importe où il joue. Il est vraiment aussi bon que ça. »
Publié le mardi 27 octobre 2026 à 15:15