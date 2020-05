L’ex-joueur britannique est aussi consultant pour plusieurs médias. Il s’est exprimé au sujet de la dernière sortie de Roger Federer sur le site Tennis365. Sans accabler le Suisse, Greg Rusedski prêche l’idée du mal pour un bien : « Je comprends que Roger Federer ait exprimé son point de vue, mais je pense que tous les joueurs de tennis devraient faire un effort pour s’adapter à la nouvelle « tournée » que nous aurons plus tard. Jusqu’à ce que nous ayons un vaccin, la situation sera totalement différente de celle du tennis que nous connaissions auparavant. De plus, quoi que l’on dise, il y a toujours des tournois qui sont joués avec peu de fans qui vous encouragent. Si je prends comme exemple la dernière Coupe Davis disputée à Madrid, il y avait très peu de supporters sur certaines rencontres car la grande majorité des spectateurs étaient espagnols. A certains moments, nous avons vu des qualifications avec très peu de spectateurs et cela ressemblait à un huis clos. »