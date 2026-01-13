Depuis qu’il a décidé de lancer son propre podcast, Off Court with Greg, Greg Rusedski n’a clai­re­ment pas sa langue dans sa poche, comme on a notam­ment pu s’en aper­ce­voir à l’oc­ca­sion de la fameuse bataille des sexes entre Kyrgios et Sabalenka.

Alors que l’Open d’Australie débu­tera dans six jours et que Novak Djokovic tentera de décro­cher un 25e titre du Grand Chelem, l’an­cien joueur britan­nique a tenu à répondre aux propos de l’Australien, Mark Woodforde, qui a récem­ment qualifié la saison 2025 du Serbe de « médiocre ».

« J’ai commis des erreurs par le passé en sous‐estimant de grands cham­pions. Tant qu’il veut rester dans le monde du tennis, continue à jouer, Novak. Et si l’on parle de médio­crité, en gros, 99,9 % des joueurs du circuit seraient bien en dessous de la médio­crité s’ils rempor­taient leur centième titre et attei­gnaient quatre demi‐finales en Grand Chelem. La plupart des joueurs n’at­teignent même pas une seule demi‐finale au cours de leur carrière. Il est clai­re­ment bien au‐dessus de la médiocrité. »