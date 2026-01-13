Depuis qu’il a décidé de lancer son propre podcast, Off Court with Greg, Greg Rusedski n’a clairement pas sa langue dans sa poche, comme on a notamment pu s’en apercevoir à l’occasion de la fameuse bataille des sexes entre Kyrgios et Sabalenka.
Alors que l’Open d’Australie débutera dans six jours et que Novak Djokovic tentera de décrocher un 25e titre du Grand Chelem, l’ancien joueur britannique a tenu à répondre aux propos de l’Australien, Mark Woodforde, qui a récemment qualifié la saison 2025 du Serbe de « médiocre ».
« J’ai commis des erreurs par le passé en sous‐estimant de grands champions. Tant qu’il veut rester dans le monde du tennis, continue à jouer, Novak. Et si l’on parle de médiocrité, en gros, 99,9 % des joueurs du circuit seraient bien en dessous de la médiocrité s’ils remportaient leur centième titre et atteignaient quatre demi‐finales en Grand Chelem. La plupart des joueurs n’atteignent même pas une seule demi‐finale au cours de leur carrière. Il est clairement bien au‐dessus de la médiocrité. »
Publié le mardi 13 janvier 2026 à 15:18