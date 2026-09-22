En remportant l’US Open, Alexander Zverev a remporté son deuxième titre en Grand Chelem de la saison, et de sa carrière. Mieux encore, l’Allemand s’est offert une course palpitante pour récupérer la place de numéro un mondial. Seulement 1 810 unités le séparent du trône de l’ATP occupé par Jannik Sinner.
L’Italien sera sous pression dans cette dernière ligne droite de 2026. Il devra défendre pas moins de 3 550 points, quand son rival n’en aura que 1 080. En proposant un final canon, le champion olympique de Tokyo a toutes ses chances de déloger le Transalpin du sommet du circuit.
Avec tous ces paramètres, Greg Rusedski voit le natif de Hambourg en pole position pour devenir le nouveau souverain du tennis.
« À mon avis et de mon point de vue, Zverev devrait probablement terminer numéro un mondial, mais il devra bien jouer en fin de saison. Il lui manque environ trois mille cinq cents ou quatre mille cinq cents points pour atteindre la première place. Il n’a que 700 points d’avance sur Jannik Sinner, et on ne sait pas encore quand Sinner fera son retour. Donc, de mon point de vue, le numéro un non officiel est Zverev car il a réalisé de meilleures performances dans les tournois importants, mais il doit encore mériter ce titre », a souligné l’ancien numéro quatre mondial dans son podcast, dont les propos sont rapportés par Punto de Break.
Publié le mardi 22 septembre 2026 à 09:51