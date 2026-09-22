En rempor­tant l’US Open, Alexander Zverev a remporté son deuxième titre en Grand Chelem de la saison, et de sa carrière. Mieux encore, l’Allemand s’est offert une course palpi­tante pour récu­pérer la place de numéro un mondial. Seulement 1 810 unités le séparent du trône de l’ATP occupé par Jannik Sinner.

L’Italien sera sous pres­sion dans cette dernière ligne droite de 2026. Il devra défendre pas moins de 3 550 points, quand son rival n’en aura que 1 080. En propo­sant un final canon, le cham­pion olym­pique de Tokyo a toutes ses chances de déloger le Transalpin du sommet du circuit.

Avec tous ces para­mètres, Greg Rusedski voit le natif de Hambourg en pole posi­tion pour devenir le nouveau souve­rain du tennis.

« À mon avis et de mon point de vue, Zverev devrait proba­ble­ment terminer numéro un mondial, mais il devra bien jouer en fin de saison. Il lui manque environ trois mille cinq cents ou quatre mille cinq cents points pour atteindre la première place. Il n’a que 700 points d’avance sur Jannik Sinner, et on ne sait pas encore quand Sinner fera son retour. Donc, de mon point de vue, le numéro un non offi­ciel est Zverev car il a réalisé de meilleures perfor­mances dans les tour­nois impor­tants, mais il doit encore mériter ce titre », a souligné l’an­cien numéro quatre mondial dans son podcast, dont les propos sont rapportés par Punto de Break.