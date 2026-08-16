Respectivement blessés au genou droit et au poignet droit, Jannik Sinner et Carlos Alcaraz sont incer­tains pour l’US Open (30 août au 13 septembre) après avoir fait forfait à Montréal et à Cincinnati.

Dans le dernier épisode de son podcast, dont les propos sont relayés par The Tennis Gazette, l’ancien numéro 4 mondial Greg Rusedski a imaginé le dernier Grand Chelem de l’année sans les deux monstres actuels du circuit.

« Le favori serait forcé­ment Zverev, simple­ment parce qu’il a remporté un tournoi du Grand Chelem cette année. C’est un joueur diffé­rent, mais il n’a pas parti­cu­liè­re­ment bien joué à Montréal. Il vient toute­fois de rentrer de vacances. Cincinnati, ces deux semaines à venir, seront donc cruciales. Celui qui rempor­tera Cincinnati, qui atteindra la finale ou qui ira loin dans le tableau se dira : ‘Hé, c’est ma chance à l’US Open.’ Et c’est Ben Shelton qui s’est en quelque sorte imposé du point de vue améri­cain. Zverev et Djokovic sont proba­ble­ment les deux favoris. Mais Djokovic, tiendra‐t‐il le coup physiquement ? »