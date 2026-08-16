Respectivement blessés au genou droit et au poignet droit, Jannik Sinner et Carlos Alcaraz sont incertains pour l’US Open (30 août au 13 septembre) après avoir fait forfait à Montréal et à Cincinnati.
Dans le dernier épisode de son podcast, dont les propos sont relayés par The Tennis Gazette, l’ancien numéro 4 mondial Greg Rusedski a imaginé le dernier Grand Chelem de l’année sans les deux monstres actuels du circuit.
« Le favori serait forcément Zverev, simplement parce qu’il a remporté un tournoi du Grand Chelem cette année. C’est un joueur différent, mais il n’a pas particulièrement bien joué à Montréal. Il vient toutefois de rentrer de vacances. Cincinnati, ces deux semaines à venir, seront donc cruciales. Celui qui remportera Cincinnati, qui atteindra la finale ou qui ira loin dans le tableau se dira : ‘Hé, c’est ma chance à l’US Open.’ Et c’est Ben Shelton qui s’est en quelque sorte imposé du point de vue américain. Zverev et Djokovic sont probablement les deux favoris. Mais Djokovic, tiendra‐t‐il le coup physiquement ? »
Publié le dimanche 16 août 2026 à 13:09