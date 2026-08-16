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Greg Rusedski : « Si Jannik Sinner et Carlos Alcaraz déclarent forfait pour l’US Open, ce joueur deviendra le favori »

Par
Baptiste Mulatier
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Respectivement blessés au genou droit et au poignet droit, Jannik Sinner et Carlos Alcaraz sont incer­tains pour l’US Open (30 août au 13 septembre) après avoir fait forfait à Montréal et à Cincinnati. 

Dans le dernier épisode de son podcast, dont les propos sont relayés par The Tennis Gazette, l’ancien numéro 4 mondial Greg Rusedski a imaginé le dernier Grand Chelem de l’année sans les deux monstres actuels du circuit. 

« Le favori serait forcé­ment Zverev, simple­ment parce qu’il a remporté un tournoi du Grand Chelem cette année. C’est un joueur diffé­rent, mais il n’a pas parti­cu­liè­re­ment bien joué à Montréal. Il vient toute­fois de rentrer de vacances. Cincinnati, ces deux semaines à venir, seront donc cruciales. Celui qui rempor­tera Cincinnati, qui atteindra la finale ou qui ira loin dans le tableau se dira : ‘Hé, c’est ma chance à l’US Open.’ Et c’est Ben Shelton qui s’est en quelque sorte imposé du point de vue améri­cain. Zverev et Djokovic sont proba­ble­ment les deux favoris. Mais Djokovic, tiendra‐t‐il le coup physiquement ? »

Publié le dimanche 16 août 2026 à 13:09

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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