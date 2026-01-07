AccueilATPGreg Rusedski : "Si Novak Djokovic doit remporter un dernier Grand Chelem,...
ATP

Greg Rusedski : « Si Novak Djokovic doit remporter un dernier Grand Chelem, ce sera très proba­ble­ment celui‐ci »

Baptiste Mulatier
Par Baptiste Mulatier

-

0
Tennis : Us Open 2024 -

Dans le dernier épisode de son podcast de son podcast, dont les propos sont relayés Tennis World USA, l’an­cien numéro 4 mondial Greg Rusedski a évoqué la possi­bi­lité que Novak Djokovic remporte un 25e titre du Grand Chelem. 

Et pour lui, cela n’ar­ri­vera pas à l’Open d’Australie (18 janvier au 1er janvier), le tournoi majeur qui réussit le mieux au Serbe depuis le début de sa carrière. 

« Le problème qu’il rencontre, c’est Carlos Alcaraz et Jannik Sinner, le problème que tout le monde rencontre sur le circuit. Je pense que pour Novak, s’il doit remporter un 25e titre majeur, ce sera très proba­ble­ment à Wimbledon. Je pense toujours qu’il croit pouvoir remporter un tournoi majeur, mais pour lui, la clé est qu’au moment où il arri­vera en demi‐finale et affron­tera Carlos ou Jannik, il devra écono­miser autant d’énergie que possible. Ou alors, il devra espérer que l’un d’eux aban­donne le tournoi et qu’il n’ait pas à les battre coup sur coup. »

Publié le mercredi 7 janvier 2026 à 16:58

Article précédent
Andy Roddick sur Venus Williams : « Qui mérite le plus une invi­ta­tion pour l’Open d’Australie ? Une joueuse promet­teuse ou une joueuse qui a remporté Wimbledon cinq fois ? »

ARTICLES CONNEXES

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2026 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.