Dans le dernier épisode de son podcast de son podcast, dont les propos sont relayés Tennis World USA, l’ancien numéro 4 mondial Greg Rusedski a évoqué la possibilité que Novak Djokovic remporte un 25e titre du Grand Chelem.
Et pour lui, cela n’arrivera pas à l’Open d’Australie (18 janvier au 1er janvier), le tournoi majeur qui réussit le mieux au Serbe depuis le début de sa carrière.
« Le problème qu’il rencontre, c’est Carlos Alcaraz et Jannik Sinner, le problème que tout le monde rencontre sur le circuit. Je pense que pour Novak, s’il doit remporter un 25e titre majeur, ce sera très probablement à Wimbledon. Je pense toujours qu’il croit pouvoir remporter un tournoi majeur, mais pour lui, la clé est qu’au moment où il arrivera en demi‐finale et affrontera Carlos ou Jannik, il devra économiser autant d’énergie que possible. Ou alors, il devra espérer que l’un d’eux abandonne le tournoi et qu’il n’ait pas à les battre coup sur coup. »
Publié le mercredi 7 janvier 2026 à 16:58