Dans le dernier épisode de son podcast de son podcast, dont les propos sont relayés Tennis World USA, l’an­cien numéro 4 mondial Greg Rusedski a évoqué la possi­bi­lité que Novak Djokovic remporte un 25e titre du Grand Chelem.

Et pour lui, cela n’ar­ri­vera pas à l’Open d’Australie (18 janvier au 1er janvier), le tournoi majeur qui réussit le mieux au Serbe depuis le début de sa carrière.

« Le problème qu’il rencontre, c’est Carlos Alcaraz et Jannik Sinner, le problème que tout le monde rencontre sur le circuit. Je pense que pour Novak, s’il doit remporter un 25e titre majeur, ce sera très proba­ble­ment à Wimbledon. Je pense toujours qu’il croit pouvoir remporter un tournoi majeur, mais pour lui, la clé est qu’au moment où il arri­vera en demi‐finale et affron­tera Carlos ou Jannik, il devra écono­miser autant d’énergie que possible. Ou alors, il devra espérer que l’un d’eux aban­donne le tournoi et qu’il n’ait pas à les battre coup sur coup. »